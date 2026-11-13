RC Lens Mercato : Risser prêt à mettre les voiles en Premier League en janvier contre une somme folle ?

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Malgré un début de saison mitigé avec le RC Lens, Robin Risser conserve une belle cote sur le marché des transferts. Suffisant pour envisager un départ en janvier ?

Robin Risser n’a pas perdu sa cote sur le marché européen. Malgré un début de saison mouvementé avec le RC Lens et les critiques qui ont accompagné la lourde défaite contre Côme, le gardien de 21 ans continue d’attirer plusieurs clubs étrangers.

L’Angleterre et l’Italie surveillent Risser

Selon Ekrem Konur, des formations de Premier League et de Serie A suivent attentivement sa situation. De quoi relancer les interrogations sur son avenir en Artois, alors que le mercato hivernal approche. L’été dernier, Robin Risser avait pourtant fait le choix de poursuivre son aventure lensoise. Malgré plusieurs sollicitations, le portier avait affiché sa volonté de rester au Racing et de continuer sa progression dans un environnement qu’il connaissait désormais. Un engagement qui avait rassuré les dirigeants artésiens, notamment Jean-Louis Leca.

Mais sa situation pourrait être de nouveau observée de près dans les prochains mois. D’après Konur, donc, plusieurs poids lourds européens s’intéressent au gardien français. Manchester City préparerait même une proposition, tandis que Liverpool et Manchester United suivraient également son évolution. En Italie, l’Inter Milan et la Juventus seraient aussi attentifs à son profil. Le spécialiste évoque une possible offre de 30 millions d’euros de Manchester City et une valorisation de 40 millions d’euros fixée par le RC Lens. Des montants importants qui illustrent l’intérêt suscité par le jeune gardien, même si aucune négociation aboutie n’est annoncée à ce stade.

Le RC Lens peut-il vraiment se permettre de vendre son gardien ?

La question est désormais de savoir si ces intérêts peuvent déboucher sur une offensive dès le mercato hivernal. Le RC Lens aura forcément son mot à dire : Risser est sous contrat jusqu’en 2030 et représente un élément important de l’effectif. Le contexte sportif lensois pourrait peser dans les discussions. Après la débâcle contre Côme (1-9), le RC Lens traverse une période agitée et doit également clarifier son organisation sportive. Le possible retour de Pierre Sage sur le banc constitue un autre élément à surveiller pour la suite du projet.

Pour les dirigeants lensois, le dossier est particulièrement sensible. Une proposition très importante pourrait être difficile à ignorer, notamment dans un contexte où le club doit maîtriser ses finances. Mais perdre son gardien en pleine saison représenterait aussi un risque sportif majeur. Surtout en cas d’un retour de Pierre Sage sur le banc et les garanties qui vont avec…