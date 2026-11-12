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Stade Rennais : Haise prêt à relancer Cahuzac après son départ du RC Lens ?

Par William Tertrin1 min de lecture
Franck Haise (Stade Rennais)

Fraîchement écarté du RC Lens, Yannick Cahuzac doit désormais trouver un nouveau point de chute. Et Franck Haise pourrait bien représenter une option intéressante pour la suite de sa carrière.

L’aventure de Yannick Cahuzac sur le banc du RC Lens a tourné court. Après seulement 57 jours et neuf rencontres dirigées, le technicien de 41 ans doit désormais se projeter vers un nouveau défi, alors qu’il passe actuellement son BEPF. Mais son avenir pourrait rapidement se dessiner ailleurs, et notamment du côté du Stade Rennais.

Comme le souligne L’Équipe, l’ancien entraîneur lensois devra rapidement retrouver un club. La Fédération française de football exige en effet que les candidats soient rattachés à une équipe pour pouvoir passer leurs diplômes. Une situation qui pourrait accélérer ses recherches.

Franck Haise, une piste à surveiller pour Yannick Cahuzac ?

Parmi les destinations possibles, le quotidien évoque notamment Rennes, où Franck Haise tient Yannick Cahuzac en estime. Les deux hommes se connaissent parfaitement pour avoir travaillé ensemble au RC Lens. Une relation professionnelle qui pourrait faciliter des retrouvailles en Bretagne.

Le technicien rennais pourrait-il alors offrir une nouvelle opportunité à son ancien collaborateur ? L’hypothèse mérite d’être surveillée, même si aucune arrivée au sein du staff du Stade Rennais n’est annoncée à ce stade.

Bastia, sur ses terres corses, Rennes ou une autre destination : Yannick Cahuzac doit maintenant choisir la suite de son parcours. Et une éventuelle réunion avec Franck Haise pourrait bien être une piste à suivre dans les prochaines semaines…

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