Stade Rennais : le successeur de Nagida a signé, c’est un international ! 

Meilleur joueur du Stade Rennais depuis le début de la saison, Mahamadou Nagida (21 ans) voit la concurrence s’étoffer en Bretagne.

La génération 2009 continue de prendre de l’épaisseur au Stade Rennais. Après le gardien Thâo Mouapa Mwa Meuraillon, un autre jeune du centre de formation vient de franchir une étape importante.

Firmin Thétiot signe jusqu’en 2030 au Stade Rennais

D’après Le Parisien, Firmin Thétiot a paraphé un premier contrat professionnel de trois ans, qui prendra effet le 1er juillet 2027 et le liera au club jusqu’en 2030. Arrivé au centre de formation rennais en 2024 après son passage au Vannes OC, le défenseur gaucher a rapidement progressé dans les catégories de jeunes. Ses performances lui ont permis de porter les couleurs de l’équipe de France chez les U16, les U17 puis les U18.

Firmin Thétiot possède un profil intéressant pour la suite. Capable d’évoluer dans l’axe de la défense comme au poste de latéral gauche, il offre une polyvalence appréciable. Son pied gauche et sa capacité à occuper plusieurs positions défensives pourraient lui permettre de poursuivre sa progression dans un secteur où Rennes souhaite préparer la relève.

Le jeune défenseur s’apprête également à vivre une expérience internationale importante. Il figure dans la liste de José Alcocer pour la Coupe du monde U17 organisée au Qatar, du 19 novembre au 13 décembre. Une nouvelle occasion de se mesurer à des joueurs de sa génération venus du monde entier et de poursuivre son apprentissage au plus haut niveau international.

Une concurrence qui se prépare derrière Nagida

Cette signature intervient alors que Mahamadou Nagida réalise un début de saison remarqué. À 21 ans, le Camerounais s’est imposé comme une solution importante dans le couloir gauche rennais et figure parmi les joueurs les plus convaincants de l’effectif depuis la reprise.

Firmin Thétiot n’est évidemment pas encore un concurrent immédiat pour une place de titulaire. À 17 ans, il doit poursuivre son développement et franchir les étapes avant de prétendre au groupe professionnel. Mais le Stade Rennais sécurise un profil d’avenir, capable de jouer à plusieurs postes de la défense.

Le club breton continue ainsi de miser sur sa formation. Après avoir prolongé ou professionnalisé plusieurs jeunes talents, il s’assure désormais de conserver Firmin Thétiot sur le long terme. Le Stade Rennais pourrait bien tenir là un défenseur à suivre pour les prochaines saisons.