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RC Lens : un poids lourd de L1 met le paquet pour détourner Pierre Sage de Lens

Par Bastien AubertMis à jour 2 min de lecture
Pierre Sage

Selon nos informations, le RC Strasbourg tente actuellement de détourner Pierre Sage d’un retour au RC Lens.

Le crédit accordé à Hugo Oliveira n’est plus illimité du côté du RC Strasbourg. Les dirigeants de BlueCo ne seraient plus pleinement convaincus par la situation actuelle et auraient décidé d’explorer sérieusement la piste d’un remplaçant qui pourrait se nommer Pierre Sage.

BlueCo passe à l’offensive pour Pierre Sage

Selon nos informations, des contacts ont été noués depuis le début de semaine avec l’entourage du technicien. Le profil de l’ancien entraîneur de l’OL et du RC Lens plaît particulièrement aux décideurs alsaciens. Sa capacité à construire un projet collectif et à faire progresser un groupe correspondrait aux attentes de BlueCo. Mais Strasbourg sait qu’il ne sera pas simple de convaincre le principal intéressé.

Car Pierre Sage reste ouvert à un retour au RC Lens. Le technicien entretient un lien particulier avec le club artésien et un retour à Bollaert représente une possibilité qui ne le laisse pas indifférent. C’est précisément ce qui rend la concurrence strasbourgeoise délicate.

Pour faire basculer le dossier, BlueCo serait disposé à mettre des moyens importants sur la table. L’idée serait de donner à Pierre Sage des garanties sportives fortes, avec la perspective d’un recrutement massif dès le mercato hivernal avec plusieurs recrues en vue. Un argument de poids, alors que Joseph Oughourlian ne serait pas en mesure, à ce stade, de promettre une telle enveloppe pour renforcer l’effectif lensois. Le RC Strasbourg entend donc jouer sa carte à fond.

Crystal Palace, l’autre inconnue de l’équation

En proposant à Sage des perspectives de recrutement ambitieuses et des moyens financiers conséquents, le RC Strasbourg espère le détourner de son possible retour dans le Pas-de-Calais. Un élément reste toutefois essentiel : Pierre Sage est encore l’entraîneur de Crystal Palace. Et le club anglais ne compte pas s’en séparer gratuitement. Sa situation actuelle constitue donc une donnée incontournable dans les discussions et aucun départ ne peut être considéré comme acquis à ce stade.

Le technicien de 47 ans dispose désormais de plusieurs perspectives, mais le choix final lui appartient. En parallèle, toujours d’après nos informations, le RC Strasbourg travaille sur d’autres pistes au cas où les discussions avec Sage n’aboutiraient pas. Wilfried Nancy et Scott Parker figurent notamment parmi les profils suivis par le club alsacien.

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