RC Lens : le couperet pourrait tomber pour Jean-Louis Leca !

Déjà très critiqué pour son mercato, Jean-Louis Leca se retrouve désormais directement fragilisé au RC Lens. Après les limogeages de Dino Toppmöller et Yannick Cahuzac, Joseph Oughourlian pourrait à son tour se pencher sur l’avenir de son directeur sportif.

Leca se retrouve désormais en première ligne

La pression monte encore d’un cran autour de Jean-Louis Leca. On vous en parlait ces derniers jours : les supporters lensois ont sévèrement jugé son mercato, dont les résultats n’ont pas répondu aux attentes. Le dossier prend maintenant une dimension plus institutionnelle.

Selon les informations relayées par Actu Ligue 1, d’après La Voix du Nord, Jean-Louis Leca serait désormais sur la sellette. Le directeur sportif sang et or se retrouve exposé après les départs de Dino Toppmöller et Yannick Cahuzac, deux décisions qui ont déjà profondément secoué l’organisation sportive du club artésien.

Jean-Louis Leca est désormais sur la sellette au RC Lens. Après un mercato raté et les limogeages de Dino Toppmöller et Yannick Cahuzac, il se retrouve en première ligne. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2120448950595367227

Oughourlian pourrait remettre son avenir en question

Le développement majeur concerne désormais la position de Joseph Oughourlian. Le président du RC Lens pourrait remettre en cause l’avenir de Jean-Louis Leca au club. Aucune décision définitive n’est annoncée à ce stade, mais cette possibilité suffit à placer l’ancien gardien sous une pression nettement supérieure.

Jusqu’ici, les critiques visaient principalement les choix effectués lors du recrutement. Avec les limogeages intervenus dans le secteur sportif, la question de la responsabilité ne se limite plus au banc ou à son entourage immédiat. Leca apparaît désormais comme le prochain dirigeant susceptible de devoir rendre des comptes sur la construction de l’effectif.

Une position devenue très inconfortable

Promu à des responsabilités importantes après la fin de sa carrière de joueur, Jean-Louis Leca avait rapidement pris une place centrale dans le nouveau projet lensois. Sa connaissance de la maison et son attachement au Racing constituaient des atouts évidents, mais ils ne le protègent plus des conséquences d’un mercato jugé raté.

La succession des décisions fortes montre en tout cas que Joseph Oughourlian n’écarte plus les changements profonds. Après Toppmöller et Cahuzac, le maintien de Leca devient donc un véritable sujet. Son avenir pourrait dépendre de l’analyse menée par le propriétaire lensois sur les responsabilités de chacun dans la situation actuelle.

Le projet sportif à un tournant

Une éventuelle remise en cause de Jean-Louis Leca ne constituerait pas un simple ajustement. Elle toucherait directement à la conduite du recrutement et à la ligne sportive du RC Lens, déjà fragilisée par les récents limogeages.

Pour l’heure, le directeur sportif reste en poste et aucune issue n’a été officialisée. Mais il n’est plus seulement contesté par une partie des supporters : sa situation pourrait désormais être examinée au sommet du club. Un nouveau cap vient ainsi d’être franchi dans ce dossier.