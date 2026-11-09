RC Lens : un flop du mercato dans le viseur, les supporters réclament sa tête !

En pleine crise après sa nouvelle défaite contre l’OM (1-2), le RC Lens voit la colère de ses supporters monter d’un cran. Parmi les joueurs pointés du doigt, Michal Skóras cristallise les critiques. Recruté pour environ 6 millions d’euros cet été, le Polonais peine à convaincre et son avenir dans le onze de Yannick Cahuzac pourrait devenir un véritable sujet.

Les semaines passent et la situation ne s’arrange pas au RC Lens ! Après l’humiliation historique subie contre Côme en Ligue des Champions (1-9), les Sang et Or ont encore sombré dimanche soir face à l’OM (1-2). Une troisième défaite consécutive qui laisse le club artésien à une inquiétante 11e place de Ligue 1. Et si Yannick Cahuzac est logiquement sous pression, certains joueurs commencent également à concentrer les critiques. C’est notamment le cas de Michal Skóras. Arrivé l’été dernier avec l’ambition d’apporter de la vitesse et de la percussion sur son côté, l’ancien joueur du Club Bruges ne répond pas aux attentes. Au point de devenir l’un des symboles du mercato raté des Lensois.

Skóras dans le viseur, les supporters réclament du changement !

Sur X, la frustration autour du piston polonais illustre le ras-le-bol qui gagne une partie du public lensois. Ses prestations décevantes et son manque d’impact dans le jeu alimentent les critiques, certains remettant désormais en question sa place dans le onze de départ. Une situation qui n’a rien de surprenant au regard de ses dernières sorties.

Face à Côme, Skóras avait notamment vécu un véritable cauchemar. Totalement dépassé dans son couloir, il avait été impliqué sur plusieurs situations dangereuses, notamment sur le deuxième but italien, en laissant trop de liberté à son adversaire. Une prestation sanctionnée par un terrible 0/10 dans les notes de But!, avant son remplacement dès la mi-temps. Un symbole des difficultés du Racing, incapable de rivaliser avec les Italiens.

Et forcément, le montant de son transfert commence à peser dans les débats. Recruté pour environ 6 millions d’euros, Skóras devait représenter une solution supplémentaire dans l’effectif lensois. Mais plusieurs mois après son arrivée, le bilan est loin d’être convaincant. De quoi soulever des interrogations sur les choix du directeur sportif Jean-Louis Leca, lui aussi critiqué après les derniers résultats.

Pour Yannick Cahuzac, l’équation devient délicate. Faut-il continuer à faire confiance à Skóras dans l’espoir de provoquer un déclic ou profiter de la trêve internationale pour revoir la hiérarchie dans les couloirs ? Une chose est sûre : avec une équipe en manque de confiance et des supporters de plus en plus impatients, le technicien lensois n’a plus beaucoup de marge de manœuvre.

Et si Skóras n’est évidemment pas le seul responsable du naufrage lensois, ses difficultés résument assez bien les limites d’un effectif qui peine à répondre aux exigences de cette saison. À lui désormais de prouver qu’il peut inverser la tendance. Car à Bollaert, le temps des excuses semble bel et bien terminé !