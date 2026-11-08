RC Lens : les Red Tigers frappent fort avec une nouvelle banderole

Les Red Tigers ont affiché leur soutien à un supporter grenoblois grièvement blessé en marge de Grenoble – ASSE en mars dernier. Le groupe lensois dénonce le classement sans suite de sa plainte et réclame la fin de « l’impunité policière ».

Un message sans détour à Lens

Les Red Tigers ont une nouvelle fois utilisé les tribunes pour faire passer un message fort. À Lens, le groupe de supporters a déployé une banderole en soutien à un supporter grenoblois, blessé après un coup de matraque porté par un policier en marge de la rencontre entre Grenoble et l’AS Saint-Étienne, en mars dernier.

« À Grenoble comme ailleurs, stop à l’impunité policière », pouvait-on lire sur cette banderole. Le message et la photographie ont été relayés ce dimanche soir par Actu Foot.

Nouvelle banderole des Red Tigers à Lens en soutien à un supporter grenoblois grièvement blessé en marge de Grenoble – Saint-Étienne. « À Grenoble comme ailleurs, stop à l’impunité policière. » — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2119528055857442876

Une blessure nécessitant 70 points de suture

Selon les éléments rapportés, le supporter concerné avait été grièvement touché au visage. Ses blessures avaient nécessité pas moins de 70 points de suture, un chiffre rappelé au moment de la diffusion de la banderole lensoise.

Le dossier a depuis connu une issue judiciaire contestée par les Red Tigers : la plainte déposée par le supporter a été classée sans suite. Le groupe lensois a donc choisi de remettre cette affaire en lumière, plusieurs mois après les faits, en ciblant directement ce qu’il considère comme une absence de réponse.

La banderole ne se limite d’ailleurs pas au seul cas grenoblois. Par la formule « comme ailleurs », les supporters sang et or donnent une portée plus générale à leur prise de position sur les interventions policières autour des rencontres de football.

Un sujet déjà porté par les Red Tigers

Ce n’est pas la première fois que les Red Tigers prennent publiquement position sur ce thème. Le groupe avait déjà dénoncé des violences policières visant des supporters d’Ajaccio, confirmant son engagement sur les questions liées au traitement des fans.

Habitués aux messages directs dans les tribunes, les Red Tigers se sont également distingués par de précédentes banderoles et plusieurs prises de parole sur la vie du RC Lens ou les conditions d’accueil des supporters. Cette fois, leur intervention dépasse largement le cadre sportif.

En affichant ce soutien à Lens, le groupe entend surtout éviter que le cas du supporter grenoblois ne tombe dans l’oubli après le classement sans suite de sa plainte. Le nombre de points de suture et la gravité des blessures donnent une résonance particulière à cette nouvelle mobilisation.