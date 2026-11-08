OM, RC Lens : le défenseur à 30 M€ affole encore la Ligue 1 !

Déjà suivi par le PSG et plusieurs formations étrangères, Ismaëlo Ganiou voit deux nouveaux courtisans français se positionner. L’OM et l’AS Monaco surveillent désormais le défenseur central du RC Lens, actuellement éloigné des terrains.

L’OM et Monaco entrent dans la course

On vous en parlait ce samedi : le Borussia Dortmund s’est invité dans la course à Ismaëlo Ganiou, dont l’avenir au RC Lens suscite de nouvelles interrogations. Le dossier prend désormais une autre dimension en Ligue 1, avec l’arrivée de deux courtisans supplémentaires.

Selon les informations relayées par Top Mercato, qui s’appuie sur le journaliste Ekrem Konur, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco suivent à leur tour le défenseur de 21 ans. Les deux clubs rejoignent ainsi le PSG parmi les prétendants français.

Le profil de Ganiou correspond notamment aux besoins de l’OM, qui manque de solutions dans l’axe après les départs de Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi. Un mouvement dès cet hiver paraît toutefois très difficile, tant sur le plan financier que sportif.

Un contexte délicat au RC Lens

Cette agitation intervient alors que le jeune défenseur traverse une période compliquée. Opéré du genou gauche, il a manqué les quatre derniers matchs des Sang et Or et restera absent contre l’OM ce dimanche. La durée exacte de son indisponibilité n’a pas été précisée.

Le climat lensois est également alourdi par les difficultés rencontrées par Franjo Ivanovic. Selon Foot Mercato, l’attaquant croate vivrait un profond mal-être et se sentirait isolé au sein du vestiaire.

Franjo Ivanovic traverserait un profond mal-être au RC Lens. L’attaquant se sentirait seul, isolé et mal intégré au vestiaire lensois. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2119324036941729823

Pour Ganiou, la blessure ne semble en tout cas pas refroidir les recruteurs. Malgré son faible vécu européen, limité à deux apparitions en Ligue des champions avec le Racing, son potentiel et sa connaissance de la Ligue 1 continuent de séduire.

Une vente plutôt attendue à l’été 2027

Valorisé à 30 M€ par Transfermarkt, soit la plus haute estimation de l’effectif lensois à égalité avec Robin Risser, Ganiou représente l’un des actifs majeurs du club artésien. Après avoir réussi à le conserver lors de la dernière intersaison, le Racing pourrait être davantage ouvert à une vente à l’issue de la saison 2026-2027.

Monaco dispose a priori de moyens plus importants que l’OM pour avancer sur un tel dossier. Mais la concurrence s’annonce particulièrement relevée puisque Leipzig, l’Atalanta, Côme et plusieurs formations de Premier League surveillent également le numéro 25 lensois. Pour les prétendants français, le plus difficile sera donc de convaincre Ganiou de rester dans l’Hexagone.