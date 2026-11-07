OM : Genesio annonce des bonnes nouvelles face au RC Lens et règle le cas Paixão

À la veille du déplacement de l’OM à Lens, Bruno Genesio a fait le point sur son effectif et tenu à défendre publiquement Igor Paixão, dont les performances sont régulièrement critiquées.

L’OM se prépare à un rendez-vous important face au RC Lens, ce dimanche soir. Après la victoire convaincante sur la pelouse du Bayer Leverkusen (1-0), Bruno Genesio a donné des nouvelles plutôt rassurantes concernant son groupe. Quelques incertitudes subsistent néanmoins autour d’Emerson et d’Amine Harit.

Genesio rassure avant le déplacement à Lens

Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur marseillais a confirmé que les joueurs ayant participé à la rencontre contre Leverkusen étaient aptes pour le déplacement à Bollaert. Concernant Emerson et Amine Harit, une décision sera prise après l’entraînement de l’après-midi. « On va voir cet après-midi s’ils sont opérationnels demain », a expliqué Bruno Genesio.

Le technicien s’est également exprimé sur la lourde défaite du RC Lens face à Côme (1-9). S’il reconnaît que les Sang et Or traversent une période difficile, il s’attend à une réaction de leur part devant leur public. « On a toujours de l’empathie pour le coach. Je sais ce qu’on peut ressentir dans ces moments-là. C’est une équipe blessée qu’on va affronter. On connaît les valeurs de Lens. On s’attend à une réaction de leur part. Il faudra qu’on soit prêts dès l’entame. »

Genesio refuse toutefois que ses joueurs se focalisent sur la situation de leur adversaire plutôt que sur leur propre préparation. « Il ne faut pas qu’on s’occupe trop de la situation de Lens par rapport à Côme. Il y a des matchs où tout sourit à l’adversaire et rien ne va pour notre équipe. »

Igor Paixão défendu par son entraîneur

Autre sujet abordé devant les journalistes : la situation d’Igor Paixão. Régulièrement jugé sur son manque de statistiques offensives, le Brésilien a reçu un soutien appuyé de son entraîneur. Pour Bruno Genesio, l’apport de son joueur ne se limite pas aux buts et aux passes décisives. Le technicien apprécie notamment son investissement défensif, comme lors du déplacement à Leverkusen. « Il n’y a pas de souci avec lui. On le juge trop sur les stats. Moi je le juge sur l’investissement pour l’équipe. À Leverkusen, il a fait beaucoup de replis défensifs, comme un 5e défenseur. C’est aussi important que marquer ou faire une passe décisive. »

L’entraîneur marseillais estime également que son ailier est sur la bonne voie, malgré une période plus compliquée mentalement au moment du mercato. « Je ne trouve pas qu’il surjoue. Pour moi, il est en net progrès. Il a eu peut-être un petit moment où ça a été compliqué dans sa tête (au moment du mercato, NDLR). » Genesio a surtout tenu à souligner l’implication actuelle de son joueur dans le projet marseillais : « Depuis quelque temps, Igor est totalement impliqué dans le projet de l’équipe et c’est le plus important pour moi. »

Un message clair de la part du coach olympien : Igor Paixão conserve toute sa confiance et son travail collectif compte autant que ses statistiques offensives. Reste désormais à confirmer cette progression sur la pelouse de Bollaert, où l’OM tentera de poursuivre sur sa bonne dynamique.