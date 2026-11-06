OM : enfin une recrue à Marseille après l’exploit à Leverkusen !

La victoire de l’OM à Leverkusen (1-0) a relancé les espoirs marseillais en Ligue Europa et confirmé que Bruno Genesio était bien l’homme de la situation.

Le succès obtenu à Leverkusen pourrait marquer un tournant dans la saison de l’OM. Grâce à une superbe réalisation d’Amine Gouiri à la 77e minute, Marseille a décroché sa première victoire en Ligue Europa et relancé ses chances de qualification. Mais au-delà du résultat, c’est surtout la prestation collective qui a marqué les esprits.

« Le meilleur recrutement qu’ait fait l’OM »

Après avoir traversé une période particulièrement difficile, les Phocéens affichent un visage bien plus convaincant. L’équipe semble avoir gagné en maîtrise, en solidité et en confiance. Face à une formation de Leverkusen qui avait remporté ses trois premières rencontres européennes, les hommes de Bruno Genesio ont su rester disciplinés et limiter les occasions adverses. L’entraîneur de l’OM a d’ailleurs insisté sur ce point après la rencontre : « On est fiers d’avoir fait une performance comme ça. On avait mis l’accent sur l’organisation défensive. C’est ce qui me réconforte ce soir, on a concédé très peu d’occasions. » Une déclaration qui résume parfaitement le travail réalisé ces dernières semaines.

Cette transformation n’est pas passée inaperçue en Espagne. Andrés Onrubia Ramos, journaliste pour AS, estime que l’OM a trouvé sa meilleure recrue directement sur son banc. Sur X, il a particulièrement salué le travail de Bruno Genesio, arrivé dans un contexte pourtant loin d’être idéal. « Le meilleur recrutement qu’ait fait l’OM : Bruno Genesio. Il a renversé une situation limite, après un mercato où on ne lui a recruté personne et où on lui a vendu ses meilleurs joueurs », a-t-il écrit.

Le journaliste souligne également que le technicien français a réussi à replacer Marseille dans la course à la Ligue des champions en Ligue 1, tout en obtenant un succès de prestige sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Un travail d’autant plus remarquable selon lui que Genesio a dû composer avec un effectif qui n’a pas été renforcé durant l’été.

Un entraîneur qui confirme sa réputation à l’OM

Andrés Onrubia Ramos rappelle aussi que Bruno Genesio avait déjà réalisé une belle performance européenne avec le LOSC en 2024, en qualifiant le club nordiste pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. À Marseille, le technicien semble désormais avoir trouvé les solutions pour remettre son équipe sur de bons rails.

Amine Gouiri a été le héros de la soirée en Allemagne, mais cette victoire porte également la marque du travail de son entraîneur. Alors que l’OM enchaîne les résultats positifs, Genesio commence à faire oublier les difficultés du début de saison. Et pour certains observateurs, le club phocéen a finalement réalisé son meilleur coup du mercato sans dépenser le moindre euro en indemnité de transfert : en misant sur son entraîneur.