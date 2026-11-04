OM : après Valero, un autre phénomène marseillais frappe à la porte de Genesio 

Si Antoine Valero est proche d’intégrer le groupe de Bruno Genesio à l’OM, un autre buteur marseillais tape à la porte des professionnels.

L’OM pourrait bientôt offrir une nouvelle place à l’un de ses jeunes talents. Alors qu’Antoine Valero se rapproche d’une intégration au groupe professionnel de Bruno Genesio, un autre attaquant du centre de formation commence sérieusement à faire parler de lui. Son nom : Ziyad Baha.

14 buts en 9 matchs : les statistiques folles de Ziyad Baha

À seulement 17 ans, le jeune Marocain enchaîne les buts à une cadence impressionnante et affole les compteurs depuis plusieurs mois. Arrivé à Marseille en janvier 2026 en provenance du Real Betis, après être notamment passé par Málaga, Ziyad Baha s’est rapidement imposé comme l’un des grands espoirs offensifs du centre de formation olympien. Fils de l’ancien international marocain Nabil Baha, l’attaquant né en 2009 possède déjà un parcours particulièrement riche pour son âge.

Les chiffres de cette saison donnent le vertige. Surclassé avec les U19 Nationaux, le jeune avant-centre affiche déjà 14 buts et une passe décisive en seulement neuf rencontres. Plus impressionnant encore, il a trouvé le chemin des filets lors de chacune de ses huit titularisations. Son dernier week-end a encore confirmé son incroyable efficacité.

Face à Borgo, Ziyad Baha a signé un quadruplé et délivré une passe décisive. Une performance XXL qui vient s’ajouter à trois autres doublés réalisés depuis le début de la saison. À ce rythme, le jeune Marseillais est en train de s’installer parmi les attaquants les plus prolifiques de sa génération. Et ses performances ne doivent rien au hasard : il avait déjà affiché une efficacité redoutable lors de ses premiers mois à l’OM.

Déjà décisif avec le Maroc sur la scène internationale

Avant de faire parler de lui dans les championnats de jeunes, Ziyad Baha avait également brillé sous le maillot marocain. Lors de la CAN U17, remportée par le Maroc, il avait inscrit quatre buts. Il a ensuite récidivé lors de la Coupe du monde U17, avec quatre nouvelles réalisations. Désormais international U20 avec le Maroc, malgré son jeune âge, il poursuit son ascension et confirme qu’il possède un potentiel offensif particulièrement intéressant.

Les premiers mois de Ziyad Baha dans la cité phocéenne avaient déjà annoncé la couleur. Lors de sa première demi-saison, il avait inscrit douze buts en seulement six rencontres avec les U17, avec notamment un triplé et trois doublés. Il avait également réussi à se montrer avec les U19 et la réserve en National 3, alors qu’il ne disposait parfois que de quelques minutes pour s’exprimer. Cet été, il avait aussi terminé meilleur buteur du Tournoi Carisport avec quatre réalisations, dont un doublé en finale.

Autant de performances qui témoignent de sa régularité devant le but et de sa capacité à franchir rapidement les étapes. Son efficacité actuelle pourrait rapidement attirer davantage l’attention du staff marseillais. Évidemment, le passage chez les professionnels demande du temps et de la patience, particulièrement pour un joueur qui vient tout juste de fêter ses 17 ans. Mais avec de telles statistiques et un parcours international déjà remarquable, le jeune Marocain possède de sérieux arguments. L’OM tient peut-être un nouveau phénomène offensif.

