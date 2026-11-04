Alors que Mason Greenwood a du mal à Fenerbahçe, Leonardo Balerdi ne traverse pas sa meilleure période à l’AS Rome.

Leonardo Balerdi pensait rebondir après l’OM mais c’est plus compliqué que prévu. Désormais sous les couleurs de l’AS Rome, le défenseur argentin a commis une erreur fatale lors de la défaite de son équipe à Old Trafford face à Manchester United (2-3).

« Aïe, Balerdi a fait une Balerdi »

Sa boulette contre Manchester United a relancé les critiques sur X, où plusieurs internautes n’ont pas hésité à rappeler ses anciennes difficultés sous le maillot de l’OM. Les réactions n’ont pas tardé après cette erreur. Certains observateurs ont pointé du doigt un manque de concentration récurrent dans les moments importants.

« Balerdi à l’image de sa carrière, des grands matchs puis une faute de concentration au moment crucial », peut-on notamment lire. Un autre commentaire, plus ironique du journaliste Stanislas Touchot, résume la situation en quelques mots : « Aïe Balerdi a fait une Balerdi. » D’autres messages ont également ressorti les comparaisons flatteuses dont le défenseur avait parfois fait l’objet : « Le “nouveau Baresi”, selon certains experts sur X… »

Les supporters de l’OM n’ont pas oublié

La séquence a aussi donné lieu à quelques piques en direction de l’ancien joueur de l’OM. « Lors de la prochaine journée, ce Paris Saint-Germain retrouve Leonardo Balerdi », ironise ainsi un internaute. Thibaud Vézirian s’est contenté d’un commentaire énigmatique : « Balerdi… Je n’en dis pas plus. C’est la faute du terrain ? Une taupe ? »

Ces réactions illustrent surtout le regard toujours partagé porté sur le défenseur argentin. À Marseille, Balerdi a connu des périodes contrastées, entre prestations convaincantes et erreurs qui lui ont valu de nombreuses critiques. Son passage à Rome semble déjà raviver certains souvenirs chez les supporters de l’OM.