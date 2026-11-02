RC Lens : pluie de bonnes nouvelles avant Côme !

Le RC Lens reçoit Côme ce mercredi (21h), à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Actuellement 27es du classement avec une victoire et deux défaites en trois rencontres, les Sang et Or tenteront de décrocher leur deuxième succès européen de la saison pour se relancer dans la course aux barrages et se rapprocher du Top 24. Une rencontre importante pour les hommes de Yannick Cahuzac, qui pourraient toutefois profiter des nombreuses absences dans les rangs italiens.

Au moins cinq absents annoncés du côté italien

Si le RC Lens devra composer sans plusieurs éléments, dont Ismaëlo Ganiou, Maik Nawrocki, Abdallah Sima et Odsonne Édouard, tous quatre blessés, Côme ne sera pas non plus épargné par les pépins physiques. L’entraîneur italien Cesc Fàbregas pourrait en effet être privé de cinq joueurs pour ce déplacement à Bollaert. Une situation qui pourrait peser sur les choix du technicien espagnol, alors que son équipe tentera de ramener un résultat positif de Lens.

Déjà diminué lors de sa victoire face à Venise (1-0), dimanche dernier, Côme devrait donc se présenter dans le Pas-de-Calais avec un effectif amoindri. Moise Kean, Assane Diao, Trevoh Chalobah, Jesús Rodríguez et Jayden Addai figurent parmi les joueurs annoncés indisponibles en raison de blessures. Sous réserve de confirmation lors du dernier point médical, ces absences pourraient constituer un avantage pour le RC Lens, bien décid à profiter de cette confrontation pour relancer sa campagne européenne.