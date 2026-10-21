Le piston gauche Matthieu Udol du RC Lens pourrait une nouvelle fois être titularisé dans l’axe de la défense mercredi, cette fois face à Bruges, en Ligue des champions, pour pallier les nombreuses absences.

Le RC Lens s’apprête à défier le Club Bruges ce mercredi en Ligue des champions (21h), avec un onze de départ qui pourrait réserver une surprise. Selon L’Équipe, Matthieu Udol pourrait une nouvelle fois dépanner dans l’axe de la défense.

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Udol axe gauche, c’est la tendance au RC Lens

C’est l’une des principales tendances qui se dégagent avant ce déplacement en Belgique : Matthieu Udol pourrait abandonner temporairement son couloir gauche pour renforcer la charnière lensoise. Le piston a déjà été utilisé à ce poste cette saison, notamment face à Lorient, au Mans et à Monaco. Cette polyvalence devient précieuse alors que le Racing doit composer avec plusieurs absences défensives. Maik Nawrocki et Abdallah Sima sont notamment blessés, tandis que Jonathan Gradit et Ismaëlo Ganiou doivent reprendre progressivement les séances collectives.

Si Udol est aligné dans l’axe, L’Équipe affirme que Michal Skoras pourrait être chargé d’occuper le couloir gauche. Le Polonais connaît déjà ce rôle de piston et offrirait une solution pour conserver de la largeur tout en réorganisant la défense. Au milieu, Michael Cuisance et Amadou Haidara font partie des options sérieuses. Saud Abdulhamid pourrait prendre le couloir droit, tandis que Franjo Ivanovic est pressenti pour évoluer sur le côté gauche de l’attaque. Ces choix restent toutefois des tendances avant le coup d’envoi : le onze officiel doit encore confirmer les intentions du staff lensois. L’enjeu sera de conserver l’identité de jeu du Racing malgré les ajustements. Car face à Bruges, une équipe réputée pour son intensité, la moindre hésitation défensive pourrait coûter cher.

Seys pique le RC Lens avant le choc

L’avant-match a aussi été marqué par les propos de Joaquin Seys. Interrogé sur l’absence de grandes stars dans l’effectif artésien, le défenseur du Club Bruges a reconnu qu’il aurait préféré affronter des joueurs de classe mondiale. « C’est dommage de ne pas avoir des joueurs de classe mondiale en face, mais ils restent bons. Il faudra être vigilants », a-t-il déclaré en conférence de presse. Une sortie qui peut être interprétée comme une pique envers le RC Lens, même si Seys a également insisté sur la nécessité de prendre son adversaire au sérieux. Les Sang et Or ne disposent peut-être pas des noms les plus médiatiques de la compétition, mais ils ont des arguments collectifs à faire valoir.

L’entraîneur brugeois Ivan Leko a tenu un discours plus nuancé. S’il reconnaît que Lens n’a pas la notoriété européenne de clubs comme l’Inter, Arsenal ou Barcelone, il a souligné la qualité du collectif artésien. « Ils n’ont peut-être pas de joueurs de classe mondiale, mais c’est une très bonne équipe. Peut-être même celle qui possède le meilleur pressing », a-t-il expliqué. Le technicien belge a également averti ses joueurs du danger que représente cette intensité. Les déclarations belges ajoutent une dimension supplémentaire à cette troisième journée de Ligue des champions. Après sa victoire à Prague puis son revers face au Sporting Portugal, le RC Lens doit tenter de repartir de l’avant en déplacement.