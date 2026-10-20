La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Convoité par le RC Lens et le Stade Rennais, Warren Bondo (AC Milan, 23 ans) sera placé sur le marché des transferts cet hiver.

Le dossier Warren Bondo n’est peut-être pas terminée en Ligue 1. À 23 ans, le milieu de terrain traverse une période particulièrement délicate en Italie. Revenu à l’AC Milan après un prêt à la Cremonese, il ne figure toujours pas dans les plans sportifs de Ruben Amorim. Sa situation pourrait toutefois évoluer dans les prochains mois.

Bondo, un départ annoncé pour janvier

Selon Corriere dello Sport, une solution devrait être recherchée lors du mercato hivernal, faute d’accord trouvé pour mettre fin à son contrat à l’amiable.Warren Bondo a repris l’entraînement avec le groupe professionnel milanais à la mi-octobre. Mais ce retour ne signifie pas qu’il a retrouvé sa place dans l’effectif. Le milieu français n’a été inscrit ni sur la liste du club pour la Serie A ni sur celle de la Ligue Europa. Il ne peut donc pas participer aux rencontres officielles dans l’immédiat, malgré sa présence aux séances collectives. Cette situation prolonge une période compliquée pour l’ancien joueur de Monza, qui n’a pas réussi à s’imposer durablement chez les Rossoneri. Milan lui aurait proposé une résiliation à l’amiable, mais les deux parties ne seraient pas parvenues à trouver un accord. Le joueur reste donc sous contrat, sans perspective immédiate de temps de jeu.

L’entourage de Bondo semble désormais privilégier une séparation avec le club lombard. Contactée par Maghreb-Foot, une source présentée comme responsable au sein de FK Sport Management SRL, la société chargée de gérer la carrière du joueur, a affirmé : « Warren Bondo quittera inévitablement le Milan AC lors du prochain mercato hivernal, voire avant ; c’est une information certaine. » Cette déclaration témoigne de la volonté de son entourage de débloquer rapidement le dossier. Elle ne signifie toutefois pas qu’un accord a déjà été trouvé avec un nouveau club. Un transfert ou une autre solution contractuelle devra encore être négocié avec Milan.

Le RC Lens et le Stade Rennais à la relance ?

Le RC Lens et le Stade Rennais connaissent en tout cas le profil du milieu français. Selon Foot Mercato, les deux clubs s’étaient renseignés sur Bondo durant le mercato estival, tout comme Lille. Stuttgart aurait également formulé une offre à l’AC Milan à cette période. Le joueur pourrait donc représenter une opportunité à étudier pour les deux formations françaises si sa situation reste bloquée jusqu’à l’hiver.

le RC Lens et le Stade Rennais cherchent tous deux à disposer de solutions solides dans l’entrejeu pour tenir leurs objectifs cette saison. Un milieu de terrain de 23 ans, déjà passé par la Ligue 1 et confronté à une impasse sportive en Italie, pourrait ainsi présenter un intérêt sur le marché. Reste à savoir si les deux clubs transformeront leurs renseignements en une véritable offensive. Pour les deux clubs, le dossier dépendra avant tout des conditions de l’opération. Un prêt avec option d’achat pourrait constituer une piste.