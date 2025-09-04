Comme chaque semaine, on se retrouve pour notre traditionnel talkshow sur l’Olympique Lyonnais. Et cette semaine, notre correspondant à Lyon Alexandre Corboz reçoit l’agent de joueurs, Christophe Hutteau pour faire le bilan du Mercato d’été de l’OL et analyser le début de saison réussi des Gones.

Dans un premier temps, on revient sur le 3/3 réalisé par l’OL en août avec les victoires face à Lens, Metz et Marseille. On s’interroge sur la possibilité ou non de l’équipe de Paulo Fonseca de tenir cette dynamique. Concernant le sportif, nous avons réservé notre focus à Rémy Descamps, le portier de la meilleure défense de Ligue 1.

Joker ou pas, la question en suspend …

Avec Christophe Hutteau, nous ouvrons ensuite une longue page sur le bilan du Mercato avec le tableau des départs, celui des arrivées, les chiffres-clés du redressement économique de l’OL. On disserte aussi sur les propos de Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean lors de leur conférence de presse de bilan avant de s’attarder sur l’effectif à disposition de Paulo Fonseca pour les 20 matchs à venir.

Avant l’ultime partie consacrée à l’invité, on discute de la possibilité de Lyon de faire un joker ou un joueur libre et d’entériner un ou deux départs supplémentaires sur les marchés encore ouvert. Il est aussi question du calendrier du mois de septembre ainsi que du tirage au sort européen.