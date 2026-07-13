OM Mercato : après Greenwood, un autre serial buteur marseillais sur le départ ?

Après Mason Greenwood, un autre attaquant de l’OM pourrait animer le mercato estival.

En plus de celui de Mason Greenwood, l’avenir d’Amine Gouiri pourrait bien s’inviter parmi les principaux dossiers du mercato estival de l’OM. Auteur d’une saison à 11 buts et 5 passes dé sous le maillot olympien, l’international algérien continue de susciter l’intérêt de plusieurs clubs européens, avec une piste italienne qui prend de l’épaisseur.

Selon les informations du compte Team Gouiri, le Napoli n’a pas abandonné l’idée de recruter l’avant-centre marseillais. Déjà intéressé en début de mercato, le champion d’Italie poursuivrait ses démarches en coulisses afin d’évaluer la faisabilité d’un transfert. Le club napolitain ferait de Gouiri un profil apprécié pour renforcer son secteur offensif.

De son côté, l’AC Milan aurait adopté une approche plus prudente. Les Rossoneri se seraient contentés d’une prise de renseignements au lancement du mercato, sans aller plus loin à ce stade. Le dossier ne semble donc pas aussi avancé que celui de Naples, même si le club lombard conserve un œil attentif sur la situation de l’ancien Rennais.

Un transfert en cas d’offre irrefusable ?

À Marseille, la position reste claire : Amine Gouiri est considéré comme un élément important du projet sportif. Ces dernières semaines, plusieurs sources indiquaient que les dirigeants olympiens souhaitaient conserver leur attaquant, malgré les contraintes financières qui entourent le mercato marseillais. En revanche, une offre particulièrement élevée pourrait forcément faire réfléchir les décideurs phocéens, comme pour l’ensemble de l’effectif.

Pour l’heure, aucune négociation officielle entre l’OM et les clubs italiens n’a été confirmée. Mais l’intérêt persistant de Naples, ajouté à la veille effectuée par l’AC Milan, confirme qu’Amine Gouiri figure parmi les attaquants marseillais les plus surveillés sur le marché des transferts, en plus de Mason Greenwood. Un dossier qui pourrait rapidement s’accélérer si les Napolitains décident de passer à l’offensive dans les prochains jours.