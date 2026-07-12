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OM Mercato : le premier départ de l’été bouclé dès mardi !

Par William Tertrin - 12 Juil 2026, 15:30
Junior Traoré lors de l'Olympico.

Le départ d’Hamed Junior Traoré vers le Genoa se précise. Le milieu offensif ivoirien de l’OM doit passer sa visite médicale mardi avant de s’engager avec le club italien.

Le dossier Hamed Junior Traoré semble entrer dans sa dernière ligne droite. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, le joueur de 26 ans est attendu mardi pour passer sa visite médicale préalable à son engagement avec le Genoa. L’OM a négocié un prêt assorti d’une option d’achat supérieure à 8 millions d’euros avec le club italien.

Le club italien avait manifesté son intérêt pour rapatrier en Serie A l’international ivoirien, déjà passé par plusieurs formations du championnat italien au cours de sa carrière. Formé en partie en Italie après son arrivée à Empoli en 2018, Hamed Junior Traoré a ensuite porté les couleurs de Sassuolo avant de rejoindre Bournemouth.

Un retour en Italie pour relancer sa carrière

Après une expérience en Premier League avec Bournemouth et un passage très mitigé à l’OM malgré une vraie bonne saison à Auxerre, Hamed Junior Traoré s’apprête donc à retrouver la Serie A. Le Genoa mise sur sa polyvalence, sa capacité à évoluer entre les lignes et son profil technique pour renforcer son secteur offensif.

Le joueur ivoirien, capable d’évoluer comme milieu offensif ou ailier, avait déjà montré ses qualités lors de son passage à Sassuolo, où il s’était imposé comme l’un des jeunes talents offensifs suivis en Italie.

Hamed Traoré va ainsi ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en Italie, un championnat qu’il connaît déjà bien et où il espère retrouver de la régularité après une saison pas vraiment au niveau à Marseille.

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