OM Mercato : Lorenzi a bouclé un premier tour de force qui va rapporter gros

L’OM et son directeur sportif Grégory Lorenzi continuent d’alléger leur effectif. Hamed Junior Traoré est tout proche de rejoindre le Genoa dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

L’OM tient un premier départ dans ce mercato estival. Selon les informations de Foot Mercato, un accord total a été trouvé entre l’OM et le Genoa pour Hamed Junior Traoré. L’international ivoirien de 26 ans devrait rejoindre le club italien sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat supérieure à 8 millions d’euros.

Un prêt avec option d’achat à plus de 8 millions d’euros

Les deux clubs se sont entendus sur une formule qui satisfait les intérêts de chacun. Le Genoa limite son investissement immédiat grâce à un prêt, tandis que Marseille allège sa masse salariale et conserve l’espoir d’un transfert définitif à l’issue de la saison grâce à une option d’achat estimée à plus de 8 millions d’euros.

Cette opération s’inscrit dans la politique de dégraissage menée par Grégory Lorenzi et les dirigeants marseillais. Après les contraintes imposées par la DNCG, l’OM cherche à réduire sa masse salariale et à générer des liquidités afin de poursuivre son recrutement estival dans les meilleures conditions.

Une saison marseillaise en demi-teinte

Arrivé l’été dernier en provenance de Bournemouth après un prêt convaincant à l’AJ Auxerre, Hamed Junior Traoré n’a jamais réussi à s’imposer durablement sous le maillot olympien.

Freiné par plusieurs blessures, le milieu offensif ivoirien n’a disputé que 19 rencontres toutes compétitions confondues. Son bilan de 3 buts et 2 passes décisives est resté insuffisant pour convaincre le club de lui accorder un rôle majeur dans le projet sportif

Un retour en Serie A pour relancer sa carrière

Ce départ représente également une opportunité pour le joueur de retrouver un championnat qu’il connaît parfaitement. Avant son passage en Premier League puis en Ligue 1, Hamed Junior Traoré s’était révélé en Serie A sous les couleurs d’Empoli, de Sassuolo puis de Naples.

Le Genoa mise désormais sur son potentiel pour relancer un joueur qui avait démontré de belles qualités en Italie avant que les blessures ne freinent sa progression ces dernières saisons.

L’OM poursuit son mercato

Ce départ pourrait ne pas être le dernier sur la Canebière. Marseille continue de travailler sur plusieurs dossiers dans le sens des départs afin d’équilibrer ses comptes, alors que les situations de Mason Greenwood et de Pierre-Emerick Aubameyang restent également suivies de près.

Avec Hamed Junior Traoré en partance pour le Genoa, l’OM poursuit donc son opération dégraissage tout en préparant activement les prochaines recrues du projet mené par Bruno Genesio.