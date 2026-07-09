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FRANCE

RC Lens, OM, Stade Rennais, OL Mercato : deux cadors de L1 lâchent Pagis !

Par Fabien Chorlet - 9 Juil 2026, 13:50
Pablo Pagis sous le maillot de Lorient

Face aux exigences financières du FC Lorient, le RC Lens et l’OL auraient pris leurs distances dans le dossier Pablo Pagis.

Auteur d’une saison remarquée avec Lorient la saison dernière, Pablo Pagis est ardemment courtisé cet été par plusieurs cadors de Ligue 1, dont l’Olympique de Marseille, le RC Lens, le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais. Mais face à l’intransigeance des dirigeants lorientais sur le prix réclamé pour le laisser partir, aucune offre ne serait encore arrivée sur leur table pour le fils de Mickaël Pagis, comme l’a indiqué ce mercredi en conférence de presse le directeur sportif des Merlus, Laurent Koscielny.

Le RC Lens et l’OL s’effacent dans le dossier Pagis

De son côté, Ouest-France indique ce jeudi que le RC Lens et l’OL auraient reculé dans ce dossier face au montant réclamé par le club lorientais. Le quotidien régional précise par ailleurs que le RC Strasbourg, le Paris FC ainsi que des clubs anglais et allemands seraient également sur les rangs de Pablo Pagis.

La position adoptée par les Sang et Or dans ce dossier a été confirmée par Mohamed Toubache-Ter. « Pour le moment, Lens recule sur le dossier Pablo Pagis, préférant ne pas perdre de temps devant les demandes ahurissantes de Lorient. Avec la Ligue des champions, Lens ne compte pas péter plus haut que son arrière-train », a confié l’insider sur X.

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