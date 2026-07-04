OM, RC Lens, ASSE, Stade Rennais, OL : la Ligue 1 est passée à côté de la révélation du Mondial qui a traumatisé l’Argentine

Auteur d’un but splendide face à l’Argentine, le Cap-Verdien Sidny Lopes Cabral est en train de devenir l’une des révélations du tournoi, et plusieurs clubs de Ligue 1 sont passés à côté d’un talent aujourd’hui exposé au monde entier.

Le match entre l’Argentine et le Cap-Vert restera comme l’un des plus marquants de ce Mondial 2026. Battus 3-2 après prolongation, les Cap-Verdiens ont pourtant longtemps fait vaciller les champions du monde.

Dans cette rencontre, un homme a changé le récit : Sidny Lopes Cabral, auteur d’un but exceptionnel pour ramener son équipe dans le match. Une frappe enroulée en lucarne qui a immédiatement enflammé les réseaux et les observateurs du monde entier.

Un parcours loin des projecteurs

Né aux Pays-Bas, formé entre la Suède et l’Allemagne, le latéral gauche a longtemps évolué loin des radars du très haut niveau. Passé par les divisions inférieures allemandes puis révélé au Portugal, il a gravi les échelons sans jamais attirer l’attention des grands clubs européens à temps.

Son profil de latéral moderne, capable de répéter les efforts et de se projeter, commence seulement aujourd’hui à exploser au plus haut niveau.

Benfica comme tremplin pour six mois

Son passage à Benfica a servi de révélateur, même s’il n’a duré que six petits mois. Avant cela, ses performances à Estrela Amadora avaient déjà montré un joueur capable de peser offensivement.

Mais c’est bien sur la scène mondiale que Cabral change de dimension : son but contre l’Argentine le propulse dans une autre catégorie, celle des révélations du Mondial.

La Ligue 1 spectatrice d’un talent tardif

En France, Cabral aurait pu être une très belle pioche pour des clubs comme le RC Lens, l’OM, l’ASSE, l’OL ou encore le Stade Rennais. Mais le joueur évalué à 4 millions d’euros sur Transfermarkt a récemment été vendu par Benfica à Trabzonspor pour environ 10 millions d’euros.

À seulement 23 ans, Sidny Lopes Cabral symbolise ces joueurs qui explosent loin des circuits traditionnels. Son Mondial pourrait bien n’être que le début d’une ascension vers les grands clubs européens. Et une chose est déjà sûre : après cette performance face à l’Argentine, son nom ne passera plus inaperçu.