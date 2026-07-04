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FRANCE

ASSE : une petite merveille a déjà tapé dans l’œil de Ian Cathro

Par William Tertrin - 4 Juil 2026, 17:00

Nathan Kasia, jeune défenseur de l’ASSE récemment aperçu à l’Euro U17 avec l’Équipe de France, a participé à la reprise de l’entraînement des professionnels de l’ASSE.

À seulement 17 ans, Nathan Kasia franchit déjà une nouvelle étape dans son parcours. Le jeune défenseur central, formé à l’ASSE, a été intégré au groupe professionnel lors de la reprise estivale du club forézien.

International français U17, Kasia a récemment disputé l’Euro de sa catégorie avec les Bleuets en Estonie, où il a notamment participé à la demi-finale face à la Belgique après avoir été convoqué de dernière minute dans le groupe de José Alcocer. Une expérience internationale qui confirme son statut de l’un des talents les plus prometteurs de sa génération 2009.

Du côté de l’ASSE, cette montée en puissance ne passe pas inaperçue. Le défenseur, capable d’évoluer dans l’axe, s’est déjà distingué avec le groupe réserve en National 3 cette saison, ce qui lui a valu d’être régulièrement observé chez les pros par le passé.

Un talent à suivre de très près

Sa présence à la reprise des Verts sous les ordres de Ian Cathro illustre la volonté du club de miser sur sa jeunesse, dans un contexte où la formation stéphanoise continue de produire des profils à fort potentiel, à l’image d’un Kévin Pedro. Pour Kasia, cette intégration représente une première immersion dans l’exigence du haut niveau, sans pour autant présager d’une promotion définitive.

Reste désormais à savoir si le jeune défenseur parviendra à transformer l’essai dans les semaines à venir et à s’installer durablement dans la dynamique du groupe professionnel. Une chose est sûre : à Saint-Étienne, son nom circule déjà avec insistance parmi les espoirs à suivre de très près.

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