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ASSE Mercato : Ian Cathro veut recruter un onze entier, le chantier s’annonce colossal !

Par Bastien Aubert - 3 Juil 2026, 09:20
Ian Cathro (ASSE)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

À peine intronisé sur le banc de l’ASSE, Ian Cathro aurait dans l’idée de recruter pléthore de joueurs au mercato estival.

Ian Cathro pourrait déjà bouleverser en profondeur l’effectif de l’ASSE. Après plusieurs arrivées ciblées, le technicien écossais verrait beaucoup plus grand pour construire un groupe capable de retrouver la Ligue 1, objectif officiellement affiché.

Onze recrues, pas un simple titulaire ?

Selon Babou le Vert, qui avait notamment révélé dès le 22 mai la piste menant à Jakob Breum, les dirigeants stéphanois ne comptent pas s’arrêter à quelques retouches. L’insider affirme en effet : « Le board stéphanois veut un 11 dans ce mercato. » Une déclaration qui a immédiatement suscité de nombreuses interrogations chez les supporters.

Interrogé sur le sens de cette phrase, Babou le Vert a apporté une précision importante. S’agissait-il d’un joueur destiné à intégrer le onze de départ ou d’un ailier supplémentaire ? Sa réponse est sans équivoque : « Non, en quantité. » Autrement dit, l’ASSE viserait pas moins de onze recrues au cours de ce mercato estival ! 

Un effectif profondément remodelé

Si cette tendance se confirme, à prendre avec des pincettes, le club forézien vivrait l’un des mercatos les plus ambitieux de son histoire récente. Entre les départs attendus, notamment celui potentiellement de Lucas Stassin, et la volonté d’Ian Cathro d’installer rapidement ses principes de jeu, un renouvellement massif de l’effectif apparaît cohérent.

Reste désormais à savoir si les dirigeants de l’ASSE parviendront à concrétiser un chantier d’une telle ampleur avant la fermeture du marché des transferts. Une chose est sûre : l’été promet d’être particulièrement animé dans le Forez.

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