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FRANCE

ASSE Mercato : Kilmer vient de griller l’OL et Monaco pour cette recrue !

Par Bastien Aubert - 17 Août 2026, 13:20
Ian Cathro (ASSE)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

En attirant le milieu tunisien Elyes Dhaoui (18 ans) à l’ASSE, Kilmer Sports Ventures a réalisé un joli tout de force avec ses concurrents de Ligue 1.

L’ASSE vient peut-être de réaliser un joli coup sur le marché des jeunes talents. En attirant Elyes Dhaoui, jeune milieu de terrain tunisien de 18 ans, le club stéphanois aurait devancé plusieurs formations françaises intéressées par son profil.

L’ASSE a devancé la L1 pour Dhaoui

Selon Houssem Loussaïef, journaliste de Ligue 1+, le nouveau milieu de terrain des Verts était notamment suivi par l’OL et l’AS Monaco la saison dernière. Une concurrence de poids que l’ASSE serait donc parvenue à doubler.

« Excellent joueur. Monaco et Lyon s’étaient renseignés l’an passé. Un des plus gros talents tunisiens », a notamment expliqué notre confrère sur le réseau X. Mais au-delà de ses qualités footballistiques, le profil de Dhaoui interpelle également par son parcours. 

Un renfort d’avenir précieux pour les Verts 

Le jeune Tunisien est décrit comme un garçon particulièrement intelligent, avec notamment un titre de champion d’échecs et un diplôme en mathématiques. Un profil atypique qui a visiblement convaincu Kilmer Sports Ventures de miser sur lui. 

Pour l’ASSE, l’objectif est désormais de permettre à cette jeune pépite de poursuivre sa progression et de confirmer les belles promesses annoncées autour de lui. Saint-Étienne peut en tout cas savourer ce premier coup réalisé face à deux concurrents historiques du championnat. Si Dhaoui confirme rapidement les attentes placées en lui, les Verts pourraient bien avoir réalisé une très belle opération.

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