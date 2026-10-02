ASSE : un petit bémol vient relativiser le carton face à Sion

L’ASSE s’est largement imposée 5-1 face au FC Sion, mais le carton stéphanois est à relativiser compte tenu des nombreuses absences du côté suisse… même si les Verts ont eux aussi été diminués.

Sur le papier, l’ASSE a frappé fort. Pour son match d’entraînement disputé ce vendredi, Saint-Étienne a largement dominé le FC Sion (5-1), avec notamment des doublés de Jakob Breum et Thierno Ballo.

Mais ce score ne reflète pas vraiment la valeur du FC Sion qui réalise une très bonne saison en Suisse. Les hommes de Didier Tholot occupent actuellement la 3e place du classement de Super League et restent notamment sur des résultats marquants, comme une victoire 5-2 sur la pelouse de Grasshopper ou un succès 3-0 à Saint-Gall.

Le problème pour les Valaisans est que l’équipe alignée face aux Verts était très différente de celle qui s’illustre en championnat.

Sion privé de nombreux cadres

Comme l’ASSE (privée de 12 internationaux, ainsi que de Jaber, Le Cardinal, et Eymard), le FC Sion a été durement touché par la trêve internationale. Cinq joueurs de l’équipe première avaient été convoqués avec leurs sélections : Ilyas Chouaref, Winsley Boteli, Liam Chipperfield, Adrien Llukes et Damien Möschinger.

À cela s’ajoutaient les absences liées aux blessures. Donat Rrudhani n’avait notamment pas pu répondre à sa convocation en raison d’une blessure, tandis que Kreshnik Hajrizi était également indisponible.

Et la situation s’est encore compliquée avec Anthony Racioppi, convoqué par Murat Yakin avec la Suisse. Le gardien sédunois faisait partie des réservistes de la Nati avant d’être appelé pour compléter le groupe.

Une victoire qui ne permet pas de tirer de grandes conclusions

C’est donc surtout à ce niveau qu’il convient d’apporter une petite nuance autour de ce large succès stéphanois : il est difficile d’utiliser ce 5-1 comme véritable indicateur du niveau de l’ASSE.

L’ASSE était elle aussi fortement diminuée, mais plusieurs titulaires ou joueurs appelés à jouer un rôle important cette saison étaient bien présents, à l’image de Larsonneur, Ferreira, Lamba, Bernauer, Breum, Ballo ou encore Duffus. Les Verts ont ainsi fait le travail, tandis que les jeunes joueurs alignés ont eu l’occasion de se montrer et de marquer des points. Mais en face, Didier Tholot devait composer avec un groupe amputé de plusieurs éléments importants. Le Sion battu 5-1 n’était donc pas réellement celui qui réalise actuellement une excellente entame de championnat.

Le résultat reste intéressant pour les Verts, notamment pour donner du temps de jeu aux joueurs restés dans le Forez. Mais il faudra attendre le retour des internationaux et surtout les prochaines échéances officielles pour mesurer réellement les enseignements de cette rencontre.