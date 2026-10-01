À la veille du match amical de l’ASSE contre Sion, Ian Cathro ne peut pas compter sur toutes ses forces vives. Inquiétant avant la reprise de la Ligue 2 ?

L’ASSE a bien lancé sa saison de Ligue 2. Après sept journées, les Verts comptent 16 points et occupent la tête du championnat. Ian Cathro a progressivement installé une hiérarchie très claire, avec plusieurs joueurs devenus incontournables dans son onze.

Le Cardinal pas encore totalement guéri à l’ASSE

Julien Le Cardinal fait incontestablement partie de cette colonne vertébrale. Mais le défenseur de l’ASSE vient de connaître un petit coup d’arrêt à Metz.Titulaire lors des sept premières journées, Julien Le Cardinal a été contraint de quitter ses partenaires à la 86e minute du match nul contre Metz (2-2). Une sortie qui avait rapidement suscité des inquiétudes. Interrogé sur son état physique, le capitaine stéphanois s’est toutefois montré plutôt rassurant.

« Ça va. On va dire que c’est une très, très grosse béquille. Il va falloir un petit peu de repos. Ça a très bien évolué depuis ce week-end. La trêve tombe bien, ça aurait été compliqué de jouer ce week-end. » Le défenseur a également précisé qu’il devait poursuivre les soins durant cette période. Une bonne nouvelle pour Ian Cathro, même si la prudence reste de mise.

Le prochain rendez-vous officiel de l’ASSE est fixé au samedi 10 octobre à Geoffroy-Guichard, face à Rodez. Trois semaines de trêve offrent donc à Le Cardinal un délai important pour récupérer. L’objectif est évidemment d’être disponible pour cette reprise, d’autant que le défenseur s’est imposé comme l’un des hommes forts du système de Cathro. Selon Peuple Vert, son leadership et sa qualité de relance ont notamment renforcé son importance dans l’équipe. Le média souligne également les données particulièrement intéressantes du défenseur dans les phases de possession.

Un cadre devenu indispensable à l’ASSE

Le Cardinal n’est pas seulement le patron de la défense. Depuis qu’il a récupéré le brassard, le joueur de 29 ans a également pris une dimension supplémentaire dans le vestiaire. Sur le terrain, son association avec Sohaib Naïr constitue l’une des bases de la défense stéphanoise depuis le début du championnat. Son apport dans la première relance est également précieux pour une équipe qui cherche à construire proprement depuis l’arrière.

C’est donc cette stabilité que Cathro devra préserver. L’ASSE n’est toutefois pas totalement démunie en cas de forfait de son capitaine. Chico Lamba a déjà remplacé Le Cardinal à Metz et représente une solution naturelle pour le staff.

Sohaib Naïr peut également continuer à occuper une place dans l’axe, tandis que Maxime Bernauer constitue une autre possibilité. Cathro dispose donc de plusieurs options mais aucune ne permettrait forcément de reproduire exactement l’équilibre installé depuis le début de la saison.

Une absence qui changerait beaucoup de choses ?

Pour l’instant, il est donc prématuré d’annoncer Le Cardinal forfait contre Rodez. Le principal intéressé se montre rassurant et bénéficie surtout d’une trêve internationale particulièrement bienvenue. L’ASSE aura toutefois intérêt à suivre attentivement son évolution dans les prochaines semaines.

Car avec 16 points après sept journées et une vraie stabilité défensive, Ian Cathro a installé une équipe qui fonctionne. Et perdre son capitaine au moment de reprendre la course en Ligue 2 constituerait forcément un petit coup dur. Le rendez-vous du 10 octobre permettra de savoir si cette grosse béquille est désormais derrière lui.