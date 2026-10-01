La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le Stade Rennais pourrait boucler un transfert juteux au prochain mercato hivernal.

Le Stade Rennais pourrait déjà être confronté à un dossier inattendu en janvier. Recruté durant le mercato estival pour renforcer la création offensive de Franck Haise, Sebastian Szymanski n’a pas encore totalement répondu aux attentes placées en lui.

Szymanski peine à s’imposer au Stade Rennais

Le Polonais de 27 ans avait pourtant été identifié comme l’un des renforts importants du projet rennais et s’était même fait remarquer en inscrivant le premier but de la saison rennaise, une magnifique frappe contre le PSG au Roazhon Park (2-2). Arrivé de Fenerbahçe pour environ 10 millions d’euros, Sebastian Szymanski devait rapidement s’installer dans le onze de Franck Haise. Mais après six apparitions toutes compétitions confondues, son statut reste encore incertain.

Le milieu offensif compte notamment un but et une passe décisive en Ligue 1, mais il n’a pas débuté les deux dernières rencontres de championnat face à l’OM puis sur la pelouse de l’OL. Une situation qui pourrait forcément alimenter quelques interrogations. Pour un joueur recruté afin d’apporter davantage de créativité dans le dernier tiers, l’absence de titularisation lors de deux rendez-vous importants constitue forcément un premier signal.

Le Napoli déjà sur les rangs cet hiver ?

Cette situation pourrait-elle pousser Szymanski à envisager un départ dès janvier ? C’est l’hypothèse avancée par Ekrem Konur, qui évoque un intérêt du Napoli pour l’international polonais. Le club italien souhaiterait se montrer particulièrement actif lors du prochain mercato hivernal et préparerait plusieurs renforts. Szymanski pourrait ainsi faire partie des profils étudiés par les dirigeants napolitains. Pour le moment, il ne s’agit toutefois que d’un intérêt rapporté et non d’une offre concrète adressée au Stade Rennais.

Du côté de la direction rennaise, le jugement porté sur le joueur serait loin d’être négatif. Malgré ses débuts encore timides, le club breton continuerait de croire aux qualités de son recrue estivale. Et Rennes dispose surtout d’un argument important dans d’éventuelles négociations : le contrat de Szymanski court jusqu’en 2029. Selon Konur, le Stade Rennais pourrait réclamer au minimum 15 millions d’euros pour envisager son départ. Une somme qui permettrait au club de réaliser une plus-value par rapport aux 10 millions investis quelques mois plus tôt.

Un scénario qui rappelle Fenerbahçe

Le dossier est d’autant plus intéressant que la situation de Szymanski à Rennes rappelle en partie celle qu’il connaissait en Turquie. Avant son départ de Fenerbahçe, le Polonais avait déjà perdu son statut de titulaire. Le club turc avait alors accepté de le laisser partir, permettant à Rennes de miser sur lui pour relancer sa carrière. Quelques mois plus tard, l’histoire pourrait-elle se répéter ? Tout dépendra évidemment de l’évolution de son temps de jeu dans les prochaines semaines.

Pour Franck Haise, le scénario idéal reste évidemment de voir Szymanski s’imposer progressivement dans son animation. Le joueur possède l’expérience internationale et les qualités techniques nécessaires pour devenir une pièce importante du collectif rennais. Mais si son temps de jeu venait à continuer de diminuer, la situation pourrait rapidement devenir plus compliquée.