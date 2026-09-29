Auteur d’une première titularisation brillante en équipe de France, Jérémy Jacquet (21 ans) est au coeur de toutes les louanges après la victoire en Belgique (1-0).

Le Stade Rennais peut avoir quelques regrets. Après avoir vu Ousmane Dembélé exploser au plus haut niveau avant de remporter le Ballon d’Or, le club breton assiste désormais à l’éclosion internationale d’un autre produit de sa formation.

Jacquet réussit son baptême du feu en Bleu

Jérémy Jacquet vient en effet de réussir une première titularisation particulièrement remarquée avec les Bleus.Pour sa première titularisation avec l’équipe de France, l’ancien crack du Stade Rennais a été le Bleu le mieux noté dans L’Équipe avec Désiré Doué (8). Face à la Belgique, le défenseur central a participé au succès des Bleus (1-0) avec une prestation pleine de maîtrise. Ses statistiques illustrent cette solidité : 69 passes réussies sur 75 tentées, six duels remportés sur neuf et surtout aucun but encaissé. Une copie particulièrement propre pour un joueur encore jeune à ce niveau international. Jacquet a surtout donné l’impression de parfaitement gérer les exigences d’une rencontre de haut niveau.

Cette performance risque forcément de faire parler en Bretagne. Jacquet a été formé au Stade Rennais avant de quitter le club cet été pour rejoindre Liverpool. Le défenseur de 21 ans avait progressivement gagné sa place dans le groupe professionnel rennais et avait déjà montré suffisamment de qualités pour attirer les regards des grands clubs européens. Son départ représente donc une nouvelle preuve du talent produit par le centre de formation breton. Mais cette fois, la dimension est encore différente. Jacquet commence désormais à s’installer dans le paysage de l’équipe de France.

« Jacquet va être Top 3 Monde »

Après sa prestation contre la Belgique, les compliments ont rapidement afflué pour l’ancien joueur du Stade Rennais. Walid Acherchour s’est notamment montré particulièrement enthousiaste concernant le potentiel du défenseur. « Jacquet va être Top 3 Monde », a lancé le consultant de RMC Sport sur Winamax.

Une projection spectaculaire qui place déjà l’ancien Rennais parmi les défenseurs susceptibles, à terme, de se mêler à la course aux plus grandes distinctions individuelles. Il faut évidemment rester prudent. Une seule titularisation en équipe de France ne suffit pas à annoncer une future candidature au Ballon d’Or. Mais le potentiel affiché par Jacquet explique pourquoi certains observateurs se montrent aussi enthousiastes.