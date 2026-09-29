Favori pour racheter le FC Nantes à la famille Kita, Paulo Tavares a déjà la folie des grandeurs.

Le FC Nantes pourrait-il changer complètement de dimension dans les prochaines années ? Alors que Waldemar Kita a confirmé l’existence de plusieurs offres pour racheter le club, plusieurs projets commencent à circuler autour d’une éventuelle vente des Canaris.

Snoop Dogg dans le viseur de Tavares au FC Nantes !

Parmi les candidats évoqués figure Paulo Tavares. Et le projet porté par l’homme d’affaires portugais ne manquerait visiblement pas d’ambition. Paulo Tavares souhaiterait notamment s’appuyer sur Marcelo pour donner une nouvelle dimension internationale au FC Nantes. L’ancien défenseur du Real Madrid, figure majeure du football brésilien, pourrait jouer un rôle d’ambassadeur dans le projet de reprise. Mais le Portugais ne souhaiterait visiblement pas s’arrêter là. Selon Ouest-France, l’ambition serait également de développer fortement la présence du FC Nantes à l’étranger, notamment sur le marché américain. Et un nom particulièrement prestigieux aurait déjà été évoqué.

Le rappeur américain Snoop Dogg ferait ainsi partie des personnalités que Paulo Tavares aimerait associer à son projet. L’objectif serait notamment de faire du célèbre artiste une figure capable d’incarner le FC Nantes à l’international, aux côtés de Marcelo. Un projet qui peut sembler spectaculaire, mais qui correspondrait à la volonté affichée de développer la marque nantaise bien au-delà du football français. Snoop Dogg possède en effet une notoriété mondiale qui dépasse largement le cadre musical. Et son lien avec le sport n’est plus à démontrer.

Une idée directement liée aux JO de Los Angeles

Le timing ne serait d’ailleurs pas choisi au hasard. Les Jeux olympiques de Los Angeles auront lieu en 2028. Or, le projet autour de Paulo Tavares prévoirait justement de renforcer la présence du FC Nantes aux États-Unis. Toujours d’après Ouest-France, une boutique aux couleurs du club pourrait notamment voir le jour à Los Angeles. Dans ce contexte, associer Snoop Dogg à l’image du FC Nantes permettrait de bénéficier d’une personnalité profondément identifiée à la ville et à la culture américaine.

Le choix de Snoop Dogg n’est évidemment pas totalement surprenant. Lors des Jeux olympiques de Paris 2024, le rappeur avait été omniprésent dans la couverture américaine de l’événement. Il avait notamment participé à plusieurs séquences liées aux Jeux et était devenu l’une des personnalités les plus visibles autour de Paris 2024. Sa popularité internationale avait alors permis au public américain de suivre les Jeux avec un regard beaucoup plus divertissant. Deux ans plus tard, son nom pourrait donc être associé à un tout autre projet sportif. Cette fois, direction Nantes. Mais pour l’instant, tout cela reste au stade du projet.