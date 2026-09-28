FC Nantes : Un accord à 125 M€ relance enfin la vente !

Le dossier de la vente du FC Nantes connaît un nouveau développement majeur. Un groupe d’investisseurs franco-luxembourgeois aurait trouvé un accord à hauteur de 125 millions d’euros, bonus compris, tandis qu’une somme importante aurait déjà été bloquée auprès de la DNCG.

Le flou commençait à gagner le dossier

On vous en parlait dimanche : les nombreuses versions entourant le possible rachat du FC Nantes avaient fini par faire naître un sérieux doute autour de la vente du club. Vingt-quatre heures plus tard, une avancée concrète est désormais évoquée dans ce feuilleton suivi de près par les supporters des Canaris.

D’après les informations de TéléNantes, relayées ce lundi par Emmanuel Merceron, un accord aurait été trouvé pour la vente du FC Nantes. Celui-ci porterait sur une opération globale de 125 millions d’euros, bonus compris, avec un groupe d’investisseurs franco-luxembourgeois.

30 M€ auraient déjà été bloqués

L’autre élément notable concerne les garanties financières présentées dans le cadre de l’opération. Une somme de 30 millions d’euros aurait déjà été bloquée sur un compte auprès de la DNCG. Un signal loin d’être anodin, même s’il ne permet pas encore de considérer le changement de propriétaire comme définitivement acté.

D’après TéléNantes, un accord aurait été trouvé pour la vente du FC Nantes pour 125 millions d’euros, bonus compris, avec un groupe d’investisseurs franco-luxembourgeois. 30 millions d’euros auraient déjà été bloqués sur un compte de la DNCG. — @ManuMerceron https://twitter.com/ManuMerceron/status/2104612316939698392

Cette immobilisation constitue toutefois le développement le plus tangible apparu ces dernières heures. Jusqu’ici, le dossier avançait au rythme des pistes, des montants évoqués et des interrogations sur la capacité des candidats à aller au bout du processus. La présence de fonds bloqués auprès du gendarme financier du football français donnerait une tout autre consistance aux discussions.

Une étape majeure, pas encore une vente officielle

La prudence reste néanmoins de mise. Les informations disponibles ne font état ni d’une signature définitive ni d’un calendrier pour la conclusion de la transaction. Le montant de 125 millions d’euros comprend par ailleurs des bonus, sans que leur nature ou leur poids dans l’accord ne soient précisés.

Il reste également à connaître l’identité et le projet détaillé de ce groupe franco-luxembourgeois, ainsi que la position officielle de la famille Kita. Mais après plusieurs semaines marquées par des informations parfois contradictoires, l’existence supposée d’un accord et le blocage de 30 millions d’euros auprès de la DNCG font clairement entrer le dossier dans une nouvelle phase.

Le projet sportif désormais très attendu

Si l’opération venait à se confirmer, les prochaines questions concerneraient rapidement la gouvernance et les ambitions sportives des investisseurs. Le montant avancé donne l’envergure financière du projet, mais il ne dit encore rien de la future organisation de la maison Jaune et Verte.

À ce stade, aucune communication officielle du FC Nantes n’est venue confirmer les contours de l’accord. Le feuilleton n’est donc pas terminé, mais le doute qui commençait à s’installer laisse place à une perspective autrement plus concrète.