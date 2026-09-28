LOSC : Ueda s’embrase avec le Japon et affole déjà les compteurs !

Entré à la pause face au Venezuela, Ayase Ueda a totalement renversé la rencontre avec un doublé décisif. Le nouvel attaquant du LOSC confirme surtout une efficacité impressionnante, avec neuf buts inscrits lors de ses neuf derniers matches toutes compétitions confondues.

Ueda libère le Japon à la 96e minute

Ayase Ueda n’a eu besoin que d’une mi-temps pour changer le cours du match entre le Japon et le Venezuela. Remplaçant au coup d’envoi, l’attaquant du LOSC est entré à la pause avant d’inscrire les deux buts de la victoire japonaise (2-1).

Le dénouement a été particulièrement tardif puisque le Lillois a offert le succès à sa sélection à la 96e minute. Un doublé qui illustre la confiance actuelle du buteur japonais, capable de répondre présent dans les dernières secondes d’une rencontre encore indécise.

Une série de neuf matches avec un but

Au-delà de ce doublé, la série réalisée par Ueda retient forcément l’attention. L’avant-centre totalise désormais neuf réalisations sur ses neuf dernières apparitions, toutes compétitions confondues. Une régularité précieuse pour un joueur dont le rôle premier reste de faire trembler les filets.

Cette performance internationale prolonge donc une dynamique déjà bien installée. À l’image du précédent doublé réussi par un joueur du LOSC, Ueda a su peser deux fois dans une même rencontre, avec cette fois un deuxième but synonyme de victoire.

Le LOSC peut se frotter les mains

Cette réussite ne peut qu’être accueillie favorablement à Lille. Présenté par le communiqué officiel du LOSC comme un joueur majeur de la sélection japonaise lors de son arrivée, Ueda justifie actuellement ce statut avec les Samurai Blue.

Le club nordiste récupérera un attaquant en pleine confiance après cette trêve internationale. Son entrée décisive démontre également qu’il peut rapidement trouver le rythme d’une rencontre, même sans débuter. Pour le LOSC, qui sait combien une équipe doit parfois réagir après une première période compliquée, le profil du Japonais constitue une arme supplémentaire.

Une efficacité à confirmer sous le maillot lillois

Le défi sera désormais de prolonger cette dynamique en club. Neuf buts en neuf matches représentent un bilan particulièrement solide, mais Ueda devra conserver cette efficacité dans la durée pour s’imposer comme une référence de l’attaque lilloise.

Son doublé face au Venezuela lui permet en tout cas de revenir dans le Nord avec un capital confiance renforcé. Décisif dès son entrée puis dans le temps additionnel, le Japonais n’aurait pas pu envoyer un signal beaucoup plus clair.