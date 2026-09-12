Pronostic LOSC – Troyes : les Dogues vont-ils rebondir après le Betis ?

Voici l’analyse complète du match de la quatrième journée de Ligue 1 entre le LOSC et Troyes, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Avec deux victoires et d’un match nul en championnat, le LOSC réalise un bon début de saison avant de recevoir Troyes ce dimanche (15h), pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Les Dogues tenteront de poursuivre leur bonne dynamique en championnat malgré leur défaite cette semaine face au Real Betis (2-3), pour leur premier match de Ligue des Champions de la saison.

Ligue 1 – LOSC vs Troyes

Dimanche 13 septembre 2026 · 15h · Stade Pierre-Mauroy

LOSC : confirmer en championnat après la déception européenne

Le début de saison lillois est pour le moment convaincant. Toujours invaincus en Ligue 1, les Dogues ont récolté sept points sur neuf possibles et occupent une place dans le quatuor de tête avant cette quatrième journée.

Le LOSC avait parfaitement lancé son championnat en allant s’imposer sur la pelouse d’Angers (0-2). Les Nordistes ont ensuite longtemps cru tenir une victoire de prestige contre le Paris Saint-Germain (2-2), avant de concéder l’égalisation dans le temps additionnel. Un scénario frustrant qui n’a pas empêché les Lillois de repartir de l’avant à Toulouse.

Sur la pelouse du TFC, Lille a davantage souffert mais a réussi à ramener les trois points grâce à un court succès (0-1). Les Dogues affichent donc deux victoires en deux déplacements mais cherchent toujours leur premier succès à domicile en Ligue 1 cette saison.

La semaine européenne a en revanche laissé des regrets. Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le LOSC a été battu à domicile par le Real Betis (2-3), malgré avoir mené à deux reprises au score. Cette première défaite toutes compétitions confondues pourrait également laisser quelques traces physiques seulement cinq jours avant la réception de Troyes.

L’effectif lillois reste néanmoins relativement épargné par les blessures. Hamza Igamane devrait manquer la rencontre, tandis que Nabil Bentaleb est incertain après avoir été contraint de quitter prématurément ses partenaires face au Betis en raison d’une migraine ophtalmique.

Troyes : oublier la claque reçue contre Strasbourg

Pour son retour dans l’élite, Troyes avait commencé la saison de manière encourageante. Le promu aubois avait d’abord tenu en échec le Paris FC (0-0), avant de réaliser une belle opération en allant s’imposer à Lorient (1-2).

Ces deux résultats avaient prolongé une longue période sans défaite entamée durant la préparation estivale. Avant la troisième journée, les Troyens restaient ainsi sur huit rencontres consécutives sans connaître la défaite, amicaux compris.

Cette série a brutalement pris fin lors de la réception de Strasbourg. Malgré l’ouverture du score, les hommes de Stéphane Dumont se sont complètement écroulés et ont finalement subi une très lourde défaite à domicile (2-6). Un premier véritable coup d’arrêt cette saison pour l’ESTAC.

Avec quatre points pris en trois journées, Troyes reste malgré tout dans les temps pour un promu dont l’objectif principal sera le maintien. Le déplacement à Lille permettra surtout de mesurer la capacité des Aubois à réagir après leur première grosse déconvenue de la saison.

Stéphane Dumont devra toutefois composer avec plusieurs problèmes défensifs. Les latéraux Yvann Titi et Abdu Conté Boura sont annoncés absents, tandis que Paolo Gozzi reste incertain. Des absences potentiellement importantes avant de défier une formation lilloise qui dispose de nombreuses solutions offensives.

Les confrontations entre les deux équipes

Contrairement à ce que pourrait laisser penser l’écart actuel entre les deux effectifs, Troyes a régulièrement posé des problèmes au LOSC en Ligue 1. Les Dogues n’ont remporté que trois de leurs seize dernières confrontations face à l’ESTAC dans l’élite, pour sept matchs nuls et six défaites.

La tendance récente à Lille est toutefois beaucoup plus favorable aux Nordistes. Le LOSC a remporté ses deux dernières réceptions de Troyes en Ligue 1, soit autant de victoires que lors de ses huit précédentes rencontres à domicile face au club aubois.

Les Dogues auront donc l’occasion de prolonger cette série et surtout de décrocher leur première victoire à Pierre-Mauroy en championnat cette saison. Troyes tentera de son côté de confirmer qu’il est capable de voyager après son succès obtenu à Lorient lors de son premier déplacement.

Les compos probables

La compo probable du LOSC : Özer – Santos, Ngoy, Alexsandro, Verdonk – André, Mukau – E. Mbappé, Haraldsson, Perrin – Ueda.

Absent : Igamane (blessé).

Incertain : Bentaleb (yeux).

La compo probable de Troyes : Beach – Maronnier, Monfray, Diaz, Ouzenadji – Mille, Diop – Ifnaoui, Picard, Gomis – Ripart.

Absents : Boura, Titi (blessés).

Incertain : Gozzi (blessé).

Les joueurs à suivre

Ayase Ueda (LOSC) : arrivé cet été en provenance de Feyenoord pour renforcer l’attaque lilloise, l’international japonais n’a pas tardé à se montrer décisif sous ses nouvelles couleurs. Déjà buteur lors de ses deux premières apparitions, il a notamment offert la victoire aux Dogues sur la pelouse de Toulouse. Alors qu’Olivier Giroud a débuté les trois premières journées de championnat, Ueda pourrait profiter de l’enchaînement des rencontres pour connaître sa première titularisation en Ligue 1.

Hugo Picard (Troyes) : le milieu offensif troyen pourrait constituer l’un des principaux dangers pour la défense lilloise. Particulièrement actif sur son côté, il se distingue notamment par la qualité de ses centres. Parmi les joueurs ayant tenté plus de dix centres depuis le début de la saison en Ligue 1, il est le seul à afficher plus de 50 % de réussite dans cet exercice. Sa qualité technique pourrait être précieuse si Troyes doit exploiter rapidement les espaces laissés par les Dogues.

Les tendances de cotes : Lille très largement favori

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire LOSC (1) ≈ 1,41 ≈ 70 % Lille grand favori Match nul (X) ≈ 5,20 ≈ 19 % Peu probable Victoire Troyes (2) ≈ 7,00 ≈ 11 % Troyes gros outsider

Les bookmakers ne laissent que peu de place au doute avant cette rencontre. La victoire du LOSC tourne autour de 1,41, contre environ 5,20 pour le match nul et 7,00 pour un succès troyen. Les probabilités calculées à partir des cotes donnent ainsi environ 70 % de chances aux Dogues de s’imposer.

Le statut de favori des Lillois paraît logique au regard du début de saison des deux formations. Lille reste invaincu en championnat et vient de remporter ses deux derniers déplacements, tandis que Troyes arrive dans le Nord après avoir encaissé six buts à domicile contre Strasbourg.

Le contexte européen constitue toutefois un élément à surveiller. Les Dogues ont disputé mardi un match intense face au Betis et pourraient afficher un peu moins de fraîcheur. Bruno Génésio pourrait également être tenté d’effectuer quelques changements dans son onze afin de gérer l’enchaînement des rencontres.

Troyes n’est par ailleurs pas totalement démuni loin de ses bases. L’ESTAC a remporté son premier déplacement de la saison à Lorient (1-2) et pourrait profiter d’une éventuelle fatigue lilloise pour tenter de créer la surprise. Les Aubois devront cependant montrer un tout autre visage défensif que face à Strasbourg.

Nos pronostics pour LOSC – Troyes

LOSC gagne sans encaisser : Lille part largement favori et possède les qualités nécessaires pour contrôler cette rencontre. Les Dogues ont déjà réussi à conserver leur cage inviolée lors de leurs deux déplacements à Angers et Toulouse. Face à un promu qui pourrait surtout chercher à rester compact après les six buts encaissés contre Strasbourg, une victoire lilloise accompagnée d’un clean sheet constitue un scénario intéressant.

: Lille part largement favori et possède les qualités nécessaires pour contrôler cette rencontre. Les Dogues ont déjà réussi à conserver leur cage inviolée lors de leurs deux déplacements à Angers et Toulouse. Face à un promu qui pourrait surtout chercher à rester compact après les six buts encaissés contre Strasbourg, une victoire lilloise accompagnée d’un clean sheet constitue un scénario intéressant. LOSC marque en première période : devant son public et après la déception européenne, Lille devrait chercher à rapidement prendre le contrôle de la rencontre. Les absences annoncées dans le secteur défensif troyen pourraient également peser. Une ouverture du score des Dogues avant la pause permettrait aux hommes de Bruno Génésio de gérer davantage leurs efforts après leur rendez-vous de Ligue des Champions.

: devant son public et après la déception européenne, Lille devrait chercher à rapidement prendre le contrôle de la rencontre. Les absences annoncées dans le secteur défensif troyen pourraient également peser. Une ouverture du score des Dogues avant la pause permettrait aux hommes de Bruno Génésio de gérer davantage leurs efforts après leur rendez-vous de Ligue des Champions. Ayase Ueda buteur : l’attaquant japonais a parfaitement commencé son aventure lilloise en trouvant déjà le chemin des filets lors de ses premières apparitions. Son efficacité pourrait pousser Bruno Génésio à lui offrir davantage de temps de jeu, voire une première titularisation en championnat. Face à une défense qui vient d’encaisser six buts, Ueda pourrait profiter de l’occasion pour poursuivre son excellent départ.

Score possible

LOSC 2-0 Troyes : Lille pourrait ressentir les effets de son match européen et ne pas forcément dérouler pendant 90 minutes, mais l’écart entre les deux effectifs reste important. Les Dogues ont pris sept points sur neuf en championnat et possèdent suffisamment de solutions pour faire la différence face à un promu qui vient de subir un lourd revers. Troyes pourrait adopter une approche plus prudente après les six buts encaissés contre Strasbourg, mais la maîtrise lilloise devrait permettre au LOSC de décrocher sa première victoire à domicile de la saison en Ligue 1.