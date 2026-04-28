ASSE : un calendrier piège dans une course à la montée totalement relancée

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Le sprint final est lancé. À deux journées de la fin, l’AS Saint-Étienne est plus que jamais en course pour retrouver la Ligue 1… mais rien n’est encore fait. La bataille s’annonce explosive, avec pas moins de cinq clubs encore en lice pour la montée directe.

Une lutte à cinq totalement folle

Derrière le leader ES Troyes AC, déjà assuré de monter, la course reste ouverte entre :

Le Mans FC

AS Saint-Étienne

Red Star FC

Stade de Reims

Rodez Aveyron Football

Un scénario totalement indécis, où chaque point peut tout changer.

L’ASSE bien placée… mais sous pression

Les Verts ont une longueur d’avance précieuse, mais leur récente défaite face à Troyes a relancé le suspense.

Avec seulement deux matchs à jouer, la moindre erreur pourrait coûter très cher. Et le calendrier n’a rien d’un cadeau.

Une 33e journée décisive

Le tournant pourrait bien arriver dès la prochaine journée :

AS Saint-Étienne se déplace à Rodez, un adversaire encore en course

Le Mans FC reçoit Reims, autre prétendant

Autrement dit : des confrontations directes à tous les étages.

Si les poursuivants s’imposent, tout pourrait se jouer lors d’une dernière journée irrespirable.

Un final sous forme de piège

Sur la dernière journée :

Saint-Étienne devra gérer un match à domicile

Le Mans se déplacera dans un contexte potentiellement tendu

Les outsiders comme le Red Star FC ou Stade de Reims pourraient encore créer la surprise

Chaque détail comptera : différence de buts, pression mentale, gestion des émotions…

Attention aussi aux play-offs

Derrière cette lutte pour la montée directe, la bataille fait rage pour les barrages.

Montpellier HSC et FC Annecy restent à l’affût pour accrocher une place en play-offs.

Un autre chemin vers la Ligue 1… mais bien plus périlleux.

Verdict imminent

Le calendrier est serré, la pression maximale, et les écarts infimes.

Pour l’AS Saint-Étienne, tout est encore possible : montée directe… ou énorme désillusion.

Une chose est sûre : les deux prochaines semaines vont décider de tout.

Et à Saint-Étienne, le rêve de Ligue 1 n’a jamais été aussi proche… ni aussi fragile