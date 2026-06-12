Ligue 2 : l’ASSE prend déjà un avantage majeur pour le titre, Nantes juste derrière !

La saison de Ligue 2 n’a pas encore commencé que l’AS Saint-Étienne semble déjà avoir pris une longueur d’avance sur plusieurs concurrents directs. Après une période d’incertitude autour du banc stéphanois, Kilmer Sports a tranché : Ian Cathro sera bien l’homme chargé de ramener les Verts en Ligue 1.

Un choix audacieux, presque risqué sur le papier, mais qui pourrait rapidement devenir un vrai avantage dans une saison où la stabilité fera toute la différence.

Ian Cathro, un pari fort mais déjà un temps d’avance pour l’ASSE

À 39 ans, Ian Cathro arrive dans le Forez avec un profil atypique. L’Écossais n’a pas une immense expérience comme entraîneur principal, mais son parcours d’adjoint parle pour lui. Passé dans l’ombre de grands staffs, notamment auprès de Nuno Espírito Santo, il a construit sa réputation sur sa méthode, son exigence tactique et sa capacité à développer les joueurs.

Son passage à Estoril lui a permis de franchir un cap en tant que numéro un. Certes, son bilan ne fait pas de lui un entraîneur déjà incontournable sur le marché européen, mais l’ASSE ne cherchait pas forcément un nom ronflant. Kilmer Sports voulait un profil moderne, capable de bâtir un projet de jeu et de préparer une équipe à une mission claire : remonter immédiatement.

Et c’est là que Saint-Étienne possède déjà un avantage important. Pendant que certains concurrents cherchent encore leur coach ou doivent stabiliser leur organigramme, les Verts savent désormais avec qui ils vont avancer.

Une Ligue 2 relevée, mais des concurrents encore dans le flou

La bataille pour la montée s’annonce particulièrement rude. La Ligue 2 version 2026-2027 aura fière allure avec plusieurs clubs historiques, ambitieux ou revanchards. Mais tous ne partent pas avec les mêmes certitudes.

Le Red Star, quatrième la saison passée, a déjà prouvé qu’il pouvait poser de gros problèmes à l’ASSE. Les Verts s’en souviennent parfaitement, eux qui avaient chuté à Bauer sur le score de 2-1. Le club audonien reste donc un adversaire à prendre très au sérieux, mais l’incertitude autour de son banc pourrait peser dans la préparation.

Même constat pour Clermont et Laval, qui n’ont toujours pas affiché de certitude forte autour de leur futur entraîneur pour la saison à venir. Dans un championnat aussi serré, perdre du temps en juin peut coûter très cher en août.

À l’inverse, Saint-Étienne peut désormais avancer. Le mercato, la préparation physique, les principes de jeu, les profils recherchés : Ian Cathro va pouvoir poser ses idées rapidement.

Nantes, l’autre grand favori à la montée

Mais l’ASSE ne sera évidemment pas seule. Le FC Nantes, relégué en Ligue 2, se place déjà comme l’autre immense favori du championnat. Le retour de Michel Der Zakarian donne une vraie cohérence au projet nantais.

Son expérience, sa connaissance du club et son tempérament peuvent permettre aux Canaris de se remettre rapidement dans le sens de la marche. Nantes n’aura pas le droit de perdre du temps, et son duel à distance avec Saint-Étienne pourrait devenir l’un des grands feuilletons de la saison.

Deux clubs emblématiques, deux publics puissants, deux histoires fortes du football français : la Ligue 2 s’apprête à vivre une saison électrique.

ASSE-Nantes, le choc annoncé pour le titre ?

Sur le papier, l’ASSE et le FC Nantes semblent donc partir avec une longueur d’avance. Les Verts ont choisi un coach moderne, ambitieux, peut-être moins expérimenté mais déjà tourné vers la construction d’un projet. Les Canaris, eux, misent sur une valeur sûre avec Der Zakarian.

Derrière, Metz, Montpellier, Reims, Guingamp, Rodez, Dunkerque ou encore Red Star auront également des arguments à faire valoir. Mais la différence pourrait se jouer sur la capacité à démarrer fort.

Et dans ce domaine, Saint-Étienne vient peut-être de frapper le premier grand coup de sa saison.

Avec Ian Cathro désormais installé, l’ASSE n’a plus d’excuse : le chantier peut commencer. Objectif clair, pression maximale, ambition assumée. Les Verts veulent retrouver la Ligue 1, et cette fois, ils semblent bien décidés à ne pas laisser passer leur chance.