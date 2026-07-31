ASSE Mercato : un club de Premier League fonce sur Lucas Stassin

Le mercato de Lucas Stassin pourrait bien s’accélérer dans les prochains jours. Alors que son nom revenait avec insistance du côté du FC Porto ces dernières semaines, la piste menant au Portugal semble aujourd’hui s’être refroidie. En revanche, un nouveau prétendant de poids est désormais passé à l’offensive : Ipswich Town, tout juste promu en Premier League.

Depuis le début de l’été, l’avenir de l’attaquant belge anime les discussions autour de l’ASSE. Auteur d’une saison convaincante malgré les difficultés collectives des Verts, Stassin continue de susciter l’intérêt de nombreux clubs européens. Son âge, son potentiel de progression et ses qualités de finisseur en font un profil particulièrement recherché sur le marché.

Le FC Porto faisait partie des candidats les plus sérieux. Le club portugais, réputé pour miser sur de jeunes talents avant de les valoriser, suivait de près l’évolution du Stéphanois. Plusieurs médias avaient même évoqué des discussions autour du dossier. Mais selon le compte @AnteroTransfs sur X, une information relayée par Tribune Stéphanoise, les Dragons auraient finalement décidé de ne pas poursuivre cette piste. Le club lusitanien aurait choisi de se tourner vers d’autres profils pour renforcer son secteur offensif.

Stassin séduit par Ipswich

Si la porte portugaise semble se refermer, l’avenir de Lucas Stassin pourrait rapidement s’écrire de l’autre côté de la Manche. Selon nos informations et celles de La Voix des Verts, Ipswich Town piste le buteur belge.

Fraîchement promu en Premier League, le club anglais souhaite renforcer son secteur offensif avec un jeune joueur capable de franchir un cap au plus haut niveau. Les premiers échanges entre l’entourage de Stassin et Ipswich ont été positifs, et l’attaquant est particulièrement séduit par la perspective d’évoluer dans le championnat le plus médiatisé au monde.

Kilmer Sports face à un choix stratégique

Reste désormais à savoir si Ipswich passera à l’attaque et à connaître la position de Kilmer Sports. Les dirigeants stéphanois savent que Lucas Stassin représente l’un des actifs les plus précieux de leur effectif. L’été dernier, ils avaient refusé de céder leur attaquant malgré l’intérêt très concret de l’Eintracht Francfort. Le club allemand était prêt à investir près de 30 millions d’euros, mais les propriétaires canadiens avaient privilégié le projet sportif en conservant leur jeune buteur. Aujourd’hui, la cote de Stassin a baissé. Mais l’attaquant a plus que jamais envie de partir de l’ASSE.