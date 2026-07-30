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FRANCE

ASSE Mercato : Stassin et Davitashvili entraînent 4 joueurs vers la sortie

Par Bastien Aubert - 30 Juil 2026, 16:20
Zuriko Daviatshvili et Lucas Stassin (ASSE)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ne sont clairement pas partis pour Fare de vieux os à l’ASSE.

Le mercato de l’ASSE pourrait encore s’accélérer dans les prochaines semaines. Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ne semblent pas s’inscrire durablement dans le projet d’Ian Cathro, tandis que quatre autres joueurs ont déjà été écartés du stage de Divonne-les-Bains.

Cathro a déjà fait ses choix 

Présent avec le groupe stéphanois en Haute-Savoie, Zuriko Davitashvili n’a pas participé à la large victoire des Verts contre l’équipe B de Lausanne Sport (4-0), mercredi. L’international géorgien est resté en baskets en raison de douleurs aux adducteurs. Une absence qui intervient dans un contexte où son avenir à l’ASSE paraît toujours très incertain.

Lucas Stassin, lui, a bien participé à la rencontre. Entré en jeu au cours de la seconde période, l’attaquant belge est toutefois resté discret. Selon Le Progrès, les deux joueurs pourraient ne pas s’éterniser sous le maillot vert : « Entré en jeu en seconde période, Stassin a été plutôt discret. À l’instar de Davitashvili, resté sagement en baskets suite à ses soucis à l’adducteur, le Belge n’est pas parti pour faire de vieux os sous le maillot vert. »

Quatre autres joueurs déjà écartés par l’ASSE

La situation est encore plus claire pour Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Ebenezer Annan et Igor Miladinovic. Les quatre joueurs n’ont pas été conviés au stage de préparation de l’ASSE à Divonne-les-Bains. Un choix fort d’Ian Cathro et de son staff, qui semble indiquer qu’ils ne font pas partie des priorités actuelles du projet stéphanois.

Au total, six joueurs de l’ASSE pourraient donc voir leur situation évoluer au cours du mercato : Stassin, Davitashvili, Nadé, Moueffek, Annan et Miladinovic. Si les cas ne sont évidemment pas tous identiques, le message envoyé par le staff est clair : l’effectif des Verts pourrait encore connaître plusieurs mouvements avant la reprise de la Ligue 2.

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