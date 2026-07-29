ASSE, Stade Rennais : la nouvelle vie improbable de Fabien Lemoine

Retraité des terrains depuis plusieurs années, Fabien Lemoine a trouvé une nouvelle passion… et un nouveau métier. L’ancien milieu de terrain de l’ASSE et du Stade Rennais vient d’ouvrir un vaste complexe de padel à Ploemeur, dans le Morbihan.

Associé à son ancien coéquipier lorientais Tristan Boubaya, l’ex-joueur de 39 ans a inauguré Ter de Padel, une structure de 2 100 m² comprenant six terrains couverts. Une reconversion qui lui ressemble et qui est née presque par hasard.

Dans les colonnes d’Ouest-France, Lemoine raconte comment ce sport a changé son quotidien. « À l’été 2022, je me suis retrouvé dans l’attente d’un club et donc je me suis mis à pratiquer le padel pour rythmer mon quotidien. Ce sport a permis de combler le vide de ma fin de carrière ! Il y a quelques similitudes entre ce sport de raquette et le football. Il y a aussi un vestiaire, on discute avant et après les matchs… Cela fait un peu penser à ce qu’on pouvait ressentir en étant avec un groupe d’une vingtaine de joueurs ! »

Lemoine s’éclate au padel !

L’ancien Stéphanois souligne également les exigences physiques de cette discipline. « C’est plus dynamique et tonique que le football mais on récupère aussi plus vite. On peut faire une séance de padel le matin et une autre l’après-midi. On propose des séances d’une heure et demie et on va créer une académie pour les plus jeunes à la rentrée. On a créé un club pour permettre aux adhérents de se détendre. On diffusera certainement des matchs du FC Lorient en Ligue 1 à la reprise. »

L’ambiance conviviale fait aussi partie du projet. Son associé n’a d’ailleurs pas hésité à glisser une petite plaisanterie en évoquant la cave à vin du complexe : « Fabien s’y connaît, il a joué à Saint-Étienne ! » Après avoir marqué les supporters du Stade Rennais, de l’ASSE et du FC Lorient par son abattage au milieu de terrain, Fabien Lemoine entame donc un tout nouveau match… raquette en main.