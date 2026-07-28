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FRANCE

Stade Rennais Mercato : Haise a reçu un dernier signal négatif pour Cresswell 

Par Bastien Aubert - 28 Juil 2026, 23:40
Charlie Cresswell (Toulouse)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Désireux de miser sur Charlie Cresswell au mercato, Franck Haise a reçu un signal négatif venu des supporters du Stade Rennais. 

Franck Haise continue de suivre Charlie Cresswell pour renforcer la défense du Stade Rennais. Mais du côté des supporters, l’enthousiasme est loin d’être unanime.

Les supporters du Stade Rennais disent non à Cresswell 

À travers un sondage publié par But!, les supporters du Stade Rennais ont été invités à se prononcer sur la pertinence d’insister pour recruter le défenseur anglais.

Le résultat est particulièrement serré :

  • Non : 51,1 %
  • Oui : 48,9 %

Une courte majorité des votants estime donc que le Stade Rennais devrait abandonner cette piste, alors que Cresswell reste l’une des priorités défensives du club. Cette tendance reflète les interrogations qui entourent le dossier depuis plusieurs semaines. Entre le coût élevé de l’opération et les nombreuses alternatives étudiées par la cellule de recrutement, le profil du défenseur ne fait pas l’unanimité.

Trop d’atermoiements dans ce dossier ?

Pour autant, ce sondage ne remet pas en cause la stratégie du Stade Rennais. Franck Haise et les dirigeants rennais continuent de travailler sur plusieurs pistes afin de renforcer leur arrière-garde avant la fin du mercato.

Reste désormais à savoir si le Stade Rennais poursuivra les discussions autour de Charlie Cresswell ou décidera finalement d’accélérer sur une autre cible. Les supporters, eux, semblent avoir déjà rendu leur verdict.

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