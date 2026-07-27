Joël Coulibaly, milieu de terrain de 19 ans a été transféré du Stade Rennais à Nancy… futur adversaire de l’ASSE et du FC Nantes en Ligue 2.

Le Stade Rennais continue de faire confiance à ses jeunes… mais cette fois dans le sens des départs. Selon L’Équipe, Joël Coulibaly quitte la Bretagne pour rejoindre Nancy, futur adversaire de l’ASSE et du FC Nantes en Ligue 2.

Le Stade Rennais garde un œil sur son avenir

Le milieu de terrain, jamais apparu avec l’équipe professionnelle rennaise, a officiellement signé un contrat de quatre ans avec le club lorrain ce lundi. Sous contrat avec Rennes jusqu’en 2028, l’international français U19 cherchait surtout un projet lui permettant d’obtenir davantage de temps de jeu.

Si le Stade Rennais laisse partir son jeune milieu, le club breton n’abandonne pas totalement le dossier. Les dirigeants rennais ont négocié un pourcentage important sur une future revente, preuve qu’ils continuent de croire au potentiel du joueur.

Un renfort de plus pour un concurrent des favoris

Pour Coulibaly, cette arrivée à Nancy représente une première étape dans le monde professionnel. L’objectif sera désormais de s’imposer rapidement en Ligue 2 et de confirmer les qualités aperçues chez les sélections de jeunes.

Alors que l’ASSE et le FC Nantes figurent parmi les prétendants annoncés à la montée en Ligue 1, Nancy cherche également à construire un effectif capable de jouer les trouble-fêtes.

Avec l’arrivée de Joël Coulibaly, le club lorrain mise sur un profil jeune et à fort potentiel pour tenter de rivaliser avec les grosses cylindrées de la division. Les Verts et les Canaris sont prévenus : la concurrence sera particulièrement relevée cette saison.