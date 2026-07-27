L’OM est à deux doigts de faire signer un latéral gauche cet été.

Après Nouhoum Kamissoko, l’OM devrait bientôt sécuriser un autre jeune élément de son effectif. Selon L’Équipe, Alexi Koum (20 ans) va lui aussi prolonger son aventure avec le club phocéen. Le jeune latéral gauche avait pourtant attiré des convoitises cet été. Marseille a notamment refusé une offre venue d’Annecy, ainsi que plusieurs sollicitations étrangères, preuve de la volonté du club de conserver un joueur apprécié en interne.

Genesio lui a déjà donné sa chance à l’OM

Alexi Koum a profité de la préparation estivale pour se montrer aux yeux de Bruno Genesio. Le jeune défenseur faisait partie des éléments appelés à profiter des absences liées aux sélections internationales. Il avait notamment débuté le premier match amical de l’OM face au FC Yamoussoukro (victoire 3-0). Titulaire lors de cette rencontre, Koum avait été aligné aux côtés d’autres jeunes comme Kelyann Bezahaf et Keyliane Abdallah, Genesio souhaitant observer les forces vives issues du centre de formation.

Un profil encore à développer

Malgré cette confiance affichée, Alexi Koum n’est pas encore considéré comme un joueur installé dans la rotation professionnelle. Sa présence lors de la préparation répond surtout à la volonté du staff marseillais d’évaluer les jeunes talents et de leur offrir une opportunité de se rapprocher du groupe principal. Avec cette future prolongation, l’OM confirme toutefois une tendance : le nouveau projet marseillais veut aussi miser sur ses jeunes joueurs. Après Kamissoko, Koum devrait donc être le prochain à prolonger sous les couleurs olympiennes.