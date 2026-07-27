Très courtisé au mercato estival, notamment en Ligue 1, Nouhoum Kamissoko (21 ans) a prolongé son contrat à l’OM jusqu’en 2029.

L’OM continue de préparer l’avenir et a annoncé une bonne nouvelle avec la prolongation de contrat de Nouhoum Kamissoko.

Kamissoko a prolongé à l’OM

Le jeune milieu de terrain malien de 21 ans a étendu son engagement avec l’OM jusqu’en 2029. Une décision qui confirme la volonté des dirigeants marseillais de miser sur leurs jeunes talents et de leur offrir une véritable perspective au sein du projet. Présenté comme un joueur prometteur, Kamissoko était suivi en Ligue 1 cet été et poursuit donc son développement dans un environnement où la concurrence est forte. Cette prolongation représente une marque de confiance importante de la part du club olympien.

La Ligue 1 à l’affût

L’OM a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, avec un message qui laisse entrevoir de belles attentes autour du joueur. Une annonce qui a également été bien accueillie par les supporters marseillais, curieux de voir jusqu’où le jeune milieu pourra progresser. Après avoir renforcé son effectif pour répondre aux ambitions de Bruno Genesio, Marseille continue donc aussi de sécuriser ses forces vives pour les prochaines saisons. Nouhoum Kamissoko fait désormais partie des éléments que le club souhaite accompagner dans son évolution.