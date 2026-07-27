Annoncé dans le viseur du PSG, du Real Madrid et du FC Barcelone, Rodri (30 ans) coûtera très cher au mercato estival.

Le dossier Rodri continue de prendre de l’ampleur sur le marché des transferts. Annoncé dans le viseur du PSG, du Real Madrid et du FC Barcelone, le milieu de terrain de Manchester City pourrait devenir l’un des grands feuilletons de l’été.

Rodri déchaîne les foules au mercato

Ce week-end, de nouveaux éléments sont venus alimenter les rumeurs autour de l’avenir du Ballon d’Or 2024. Selon RMC Sport, le PSG et le FC Barcelone seraient désormais entrés dans la course pour tenter d’attirer l’international espagnol. L’intérêt parisien aurait même été interprété par certains observateurs comme une réponse au Real Madrid dans le dossier Yan Diomandé.

Fabrizio Romano a notamment évoqué cette possibilité, alors que les relations entre les deux géants européens sont devenues très concurrentielles sur le marché. Mais Manchester City n’entend pas perdre facilement son maître à jouer. Le club anglais travaille actuellement sur une prolongation de contrat avec une offre salariale XXL afin de convaincre Rodri de poursuivre l’aventure à l’Etihad Stadium.

Une vente historique à prévoir ?

Son contrat actuel court jusqu’en 2027, mais les dirigeants mancuniens savent qu’ils doivent anticiper une éventuelle offensive des cadors européens. En parallèle, City prépare déjà ses arrières en explorant plusieurs pistes au milieu de terrain, dont celle menant à Marc Bernal, jeune talent du FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, Manchester City aurait fixé le prix de départ de Rodri à 80 millions d’euros.

Une somme énorme pour un joueur qui approche de la dernière année de son contrat, mais les Citizens comptent profiter de son incroyable Coupe du Monde 2026 pour maximiser sa valeur. Après avoir été sacré meilleur joueur du tournoi, Rodri est forcément devenu une cible prioritaire pour les plus grands clubs européens. Le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone sont donc prévenus : il faudra sortir le chéquier pour convaincre Manchester City de lâcher son milieu de terrain espagnol. Le feuilleton ne fait probablement que commencer.