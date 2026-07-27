PSG : après l’échec Yan Diomandé, Paris proche de boucler sa nouvelle recrue !

Le Paris Saint-Germain semble avoir pris une sérieuse avance dans le dossier Maghnes Akliouche. Malgré une offensive importante de Liverpool, le milieu offensif de l’AS Monaco aurait fait son choix : il veut rejoindre le club de la capitale et rien d’autre.

Akliouche a donné son accord au PSG

Après avoir abandonné la piste menant à Yan Diomandé, le PSG pourrait rapidement accélérer sur un autre international français. Selon les informations de Foot Mercato, Maghnes Akliouche pousse activement pour rejoindre les rangs parisiens cet été.

Auteur d’une nouvelle saison convaincante sous les couleurs de l’AS Monaco, le joueur de 24 ans figure depuis plusieurs mois sur les tablettes de Luis Campos et Luis Enrique. L’intérêt serait totalement réciproque puisque le natif de Tremblay-en-France aurait déjà donné son accord pour s’engager avec le PSG.

Une excellente nouvelle pour le champion de France, qui souhaite apporter davantage de créativité et de polyvalence à son secteur offensif.

Liverpool prêt à faire exploser les enchères

Le dossier est néanmoins loin d’être bouclé. Liverpool est récemment entré dans la course et semble déterminé à devancer le PSG. Les Reds seraient même disposés à transmettre une offre supérieure à celle des dirigeants parisiens afin de convaincre l’AS Monaco.

Le club anglais disposerait également des moyens nécessaires pour proposer un salaire particulièrement attractif à l’international français, qui compte désormais dix sélections avec les Bleus.

Mais toujours selon Foot Mercato, cette offensive ne changerait absolument rien à la décision d’Akliouche. Malgré les arguments financiers de Liverpool, le Monégasque souhaiterait uniquement poursuivre sa carrière au PSG.

Akliouche recale les Reds et attend Paris

Le choix du joueur apparaît donc particulièrement clair. Maghnes Akliouche privilégie le projet parisien et serait prêt à repousser les approches de Liverpool pour rejoindre Luis Enrique dans la capitale.

Sa volonté pourrait considérablement faciliter les négociations du PSG, même si un accord doit encore être trouvé avec l’AS Monaco. Le club de la Principauté pourrait naturellement chercher à profiter de la concurrence anglaise pour faire grimper le montant du transfert.

Paris devra donc se montrer suffisamment convaincant pour satisfaire les exigences monégasques et éviter que les discussions ne s’éternisent.

Un dossier indépendant de l’avenir de Barcola

L’arrivée potentielle de Maghnes Akliouche ne serait par ailleurs pas directement liée à la situation de Bradley Barcola. Alors que l’ailier français ne souhaiterait pas prolonger son contrat avec le PSG, les dirigeants parisiens travaillaient déjà depuis plusieurs mois sur le recrutement du Monégasque.

Akliouche représenterait ainsi une cible prioritaire à part entière et pas uniquement un éventuel remplaçant de Barcola. Sa capacité à évoluer dans l’axe comme sur un côté correspond parfaitement au profil de joueurs polyvalents apprécié par Luis Enrique.

Monaco cherche déjà son successeur

Le principal obstacle reste désormais l’accord entre les deux clubs. L’AS Monaco n’a aucune intention de brader l’un de ses meilleurs éléments, d’autant que Liverpool se montre prêt à faire monter les enchères.

Un départ semble toutefois se dessiner puisque le club de la Principauté aurait déjà commencé à prospecter pour trouver son remplaçant. Le PSG possède surtout un avantage majeur dans ce bras de fer : la volonté ferme du joueur.

Maghnes Akliouche veut Paris et ne semble pas disposé à modifier ses plans. Il appartient maintenant aux dirigeants parisiens de conclure l’opération avec Monaco pour offrir à Luis Enrique un renfort offensif particulièrement attendu.