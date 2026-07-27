ASSE : Ian Cathro ouvre la porte à deux invités surprise !

Dimanche, l’ASSE a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Nathan Kasia. À seulement 17 ans, le défenseur central s’est engagé jusqu’en 2029, récompensant une progression remarquée depuis le début de la préparation estivale. Une première étape qui illustre parfaitement la volonté d’Ian Cathro de donner leur chance aux jeunes les plus prometteurs du club. Deux nouveaux jeunes viennent d’ailleurs d’intégrer le groupe…

Titularisé lors des trois premiers matches amicaux de l’été, Nathan Kasia a affiché de belles qualités de sérénité et de maturité. Ses prestations semblent avoir conforté Ian Cathro dans sa volonté d’accélérer l’intégration des meilleurs éléments de la post-formation.

Mbambi et Sissoko invités à Divonne

Le stage de préparation à Divonne-les-Bains en apporte une nouvelle preuve. Deux jeunes joueurs ont été conviés à rejoindre le groupe professionnel : Jediaél Mbambi et Modibo Sissoko.

Arrivé cet été en provenance de la réserve du Royal Antwerp, Mbambi est un défenseur central belge né en 2009. Recruté pour renforcer un secteur défensif profondément remanié au sein de la réserve, il est considéré comme un joueur à fort potentiel. Cette première immersion avec les professionnels lui permettra de découvrir les exigences du très haut niveau.

Modibo Sissoko connaît déjà bien l’environnement stéphanois. Le milieu malien de 19 ans avait rejoint l’ASSE en septembre 2025 en provenance du Guidars FC après un essai concluant. Formé à la réputée académie Jean-Marc Guillou de Bamako, qui a notamment révélé Yves Bissouma ou Cheick Doucouré, il s’est rapidement imposé avec la réserve grâce à sa qualité technique et à sa polyvalence.

Capable d’évoluer comme relayeur ou dans un rôle plus offensif, Sissoko poursuit sa montée en puissance. Il a d’ailleurs inscrit le premier but stéphanois de cette préparation estivale lors de la rencontre face à la réserve de l’Olympique de Marseille.

Une stratégie tournée vers l’avenir

La présence de Mbambi et Sissoko à Divonne ne relève pas du hasard. Ian Cathro souhaite observer les meilleurs jeunes du club dans un environnement professionnel afin d’évaluer leur capacité à intégrer progressivement la rotation de l’équipe première.

Cette philosophie s’inscrit pleinement dans le projet de Kilmer Sports. Sous l’impulsion d’Alexandre Lousberg, Pedro Ferreirinha et Guillaume Leleu, l’ASSE multiplie les recrutements de jeunes talents, français comme étrangers, avec l’ambition de construire un effectif compétitif tout en préparant l’avenir, comme l’indique Peuple Vert.

Après Nathan Kasia, qui a déjà gagné la confiance du staff, Jediaél Mbambi et Modibo Sissoko disposent à leur tour d’une belle opportunité de se montrer. Peut-être lors des derniers matchs amicaux, contre Lausanne et Venise…