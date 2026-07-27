À LA UNE DU 27 JUIL 2026
[13:20]OM : un proche de Benatia prié de quitter la Commanderie !
[13:00]ASSE : un nouveau cador passe à l’action pour Lucas Stassin !
[12:40]FC Nantes : un joueur met Kita face à ses responsabilités !
[12:20]PSG : Barcola plus cher que Mbappé ? Le prix affolant fixé par Paris !
[12:00]ASSE : Ian Cathro ouvre la porte à deux invités surprise !
[11:40]FC Barcelone : un transfert à 100 M€ vire au clash avec l’Atlético !
[11:20]OM : Pablo Longoria prêt à inclure une pépite argentine pour récupérer Medina ?
[11:00]PSG : après l’échec Yan Diomandé, Paris proche de boucler sa nouvelle recrue !
[10:26]ASSE : Kilmer Sports prépare encore du très lourd sur le mercato !
[10:00]PSG Mercato : bientôt 200 M€ dans les caisses de Paris !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Ian Cathro ouvre la porte à deux invités surprise !

Par Laurent Hess - 27 Juil 2026, 12:00

Dimanche, l’ASSE a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Nathan Kasia. À seulement 17 ans, le défenseur central s’est engagé jusqu’en 2029, récompensant une progression remarquée depuis le début de la préparation estivale. Une première étape qui illustre parfaitement la volonté d’Ian Cathro de donner leur chance aux jeunes les plus prometteurs du club. Deux nouveaux jeunes viennent d’ailleurs d’intégrer le groupe…

Titularisé lors des trois premiers matches amicaux de l’été, Nathan Kasia a affiché de belles qualités de sérénité et de maturité. Ses prestations semblent avoir conforté Ian Cathro dans sa volonté d’accélérer l’intégration des meilleurs éléments de la post-formation.

Mbambi et Sissoko invités à Divonne

Le stage de préparation à Divonne-les-Bains en apporte une nouvelle preuve. Deux jeunes joueurs ont été conviés à rejoindre le groupe professionnel : Jediaél Mbambi et Modibo Sissoko.

Arrivé cet été en provenance de la réserve du Royal Antwerp, Mbambi est un défenseur central belge né en 2009. Recruté pour renforcer un secteur défensif profondément remanié au sein de la réserve, il est considéré comme un joueur à fort potentiel. Cette première immersion avec les professionnels lui permettra de découvrir les exigences du très haut niveau.

Modibo Sissoko connaît déjà bien l’environnement stéphanois. Le milieu malien de 19 ans avait rejoint l’ASSE en septembre 2025 en provenance du Guidars FC après un essai concluant. Formé à la réputée académie Jean-Marc Guillou de Bamako, qui a notamment révélé Yves Bissouma ou Cheick Doucouré, il s’est rapidement imposé avec la réserve grâce à sa qualité technique et à sa polyvalence.

Capable d’évoluer comme relayeur ou dans un rôle plus offensif, Sissoko poursuit sa montée en puissance. Il a d’ailleurs inscrit le premier but stéphanois de cette préparation estivale lors de la rencontre face à la réserve de l’Olympique de Marseille.

Une stratégie tournée vers l’avenir

La présence de Mbambi et Sissoko à Divonne ne relève pas du hasard. Ian Cathro souhaite observer les meilleurs jeunes du club dans un environnement professionnel afin d’évaluer leur capacité à intégrer progressivement la rotation de l’équipe première.

Cette philosophie s’inscrit pleinement dans le projet de Kilmer Sports. Sous l’impulsion d’Alexandre Lousberg, Pedro Ferreirinha et Guillaume Leleu, l’ASSE multiplie les recrutements de jeunes talents, français comme étrangers, avec l’ambition de construire un effectif compétitif tout en préparant l’avenir, comme l’indique Peuple Vert.

Après Nathan Kasia, qui a déjà gagné la confiance du staff, Jediaél Mbambi et Modibo Sissoko disposent à leur tour d’une belle opportunité de se montrer. Peut-être lors des derniers matchs amicaux, contre Lausanne et Venise…

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot