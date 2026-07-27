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FRANCE

FC Nantes : un joueur met Kita face à ses responsabilités !

Par Louis Chrestian - 27 Juil 2026, 12:40

Le FC Nantes poursuit une préparation estivale compliquée. Battus par Le Mans FC (1-0) lors de leur quatrième rencontre amicale, les Canaris ont une nouvelle fois affiché d’importantes limites offensives. Après le match, Maxime Dupé n’a pas cherché d’excuses et a indirectement envoyé un message très clair à sa direction.

Dupé retient malgré tout les progrès nantais

Le gardien nantais a d’abord rappelé que le principal objectif était d’être prêt pour la première journée contre le Red Star. Il a également observé plusieurs progrès dans le jeu et le pressing de son équipe : « Il y a eu du mieux, de bonnes choses. Mais il y a aussi forcément des choses un peu moins bonnes à gommer. » Des imperfections que ces rencontres de préparation doivent justement permettre de corriger.

Un FC Nantes solide mais inoffensif

Défensivement, Maxime Dupé estime que les Canaris commencent à trouver leurs repères. Nantes a peu concédé dans le jeu et n’a été battu que sur un coup de pied arrêté. Le gardien regrette cependant le manque d’occasions franches et le faible nombre de frappes cadrées : « Il faudra peut-être faire un peu plus offensivement cette saison. »

Ce constat met directement en lumière le principal chantier du mercato nantais. Après le départ de Matthis Abline et la mise à l’écart de Mostafa Mohamed dans l’attente d’un éventuel transfert, le FC Nantes se retrouve particulièrement démuni dans le secteur offensif malgré l’arrivée de Mathieu Cafaro. Une situation préoccupante à l’approche de la reprise du championnat.

Un message indirect envoyé à Kita

Sans réclamer publiquement une recrue, Maxime Dupé a donc placé Waldemar Kita et la direction devant leurs responsabilités. Le travail à l’entraînement devra permettre d’améliorer les automatismes, mais il sera difficile de régler tous les problèmes sans renforcer rapidement le secteur offensif. Pour jouer les premiers rôles, le FC Nantes a besoin de retrouver du poids, de la profondeur et surtout de l’efficacité devant le but.

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