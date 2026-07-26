Le mercato et le début de préparation estivale du FC Nantes ne seraient pas de nature à rassurer la famille Kita.

Panique au FC Nantes ! Alors que les Canaris espèrent rapidement retrouver la Ligue 1, le début du mercato et les premières sorties de préparation ne suffiraient pas à rassurer la direction.

Le mercato du FC Nantes inquiète les Kita

Après un début de marché jugé encourageant, la situation se serait progressivement compliquée en interne. Emmanuel Merceron, observateur attentif de l’actualité des Canaris, estime que le club traverse déjà une période de doute.

« Le début du mercato était très cohérent. Mais depuis 2/3 semaines cela tourne à nouveau au calvaire. Et en interne au FC Nantes, en haut lieu, ça panique déjà », a-t-il déclaré après la défaite en amical contre Le Mans (0-1).

Une déclaration qui intervient alors que Michel Der Zakarian attend encore au FC Nantes plusieurs renforts (3 ?) pour bâtir une équipe capable de jouer immédiatement la remontée en Ligue 1.

Des signaux négatifs autour du projet ?

Les difficultés rencontrées sur certains dossiers, combinées aux résultats mitigés des premiers matchs amicaux, alimentent les interrogations autour de la capacité du FC Nantes à mener son opération remontée dans les meilleures conditions.

La récente sortie de Michel Der Zakarian sur son effectif (« Je fais avec ce que j’ai sous la main ») a également renforcé le sentiment d’un mercato encore loin d’être terminé. Les Kita devront désormais accélérer pour éviter que les doutes ne s’installent durablement autour du projet nantais.