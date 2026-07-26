Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Bradley Barcola (23 ans), en fin de contrat dans deux ans au PSG, a décidé de ne pas prolonger… pour filer en Premier League dès cet été ?

Le feuilleton Bradley Barcola est officiellement lancé. Alors qu’il est lié au PSG jusqu’en 2028 et que le club parisien souhaitait rapidement sécuriser son avenir, l’ailier français aurait décidé de mettre fin aux discussions autour d’une prolongation.

Barcola refuse de prolonger au PSG

Arrivé en provenance de l’OL en 2023, Bradley Barcola s’est imposé comme un élément important du projet parisien. Pourtant, malgré une proposition de prolongation accompagnée d’une belle revalorisation salariale, l’international français aurait choisi de ne pas poursuivre les négociations. Selon L’Équipe, Barcola avait initialement prévu d’attendre la Coupe du monde avant de prendre une décision définitive concernant son avenir. Finalement, le joueur de 23 ans aurait tranché plus tôt en décidant de ne plus échanger avec le PSG sur une éventuelle prolongation. Un choix qui serait avant tout sportif, puisque l’offre parisienne répondait aux attentes financières du joueur.

Cette décision relance forcément les spéculations autour d’un départ dès cet été. Plusieurs cadors européens se sont déjà positionnés sur le dossier : Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich ont manifesté leur intérêt, tandis que Chelsea n’aurait pas été retenu parmi les options prioritaires. Mais selon Foot Mercato, Bradley Barcola aurait déjà une préférence claire pour la suite de sa carrière : Liverpool. Le projet sportif des Reds séduirait particulièrement l’ancien Lyonnais, qui verrait d’un bon œil une arrivée en Premier League. Le club anglais serait actuellement la destination privilégiée du Français si son aventure au PSG devait prendre fin cet été.

Le PSG et Liverpool ont déjà échangé !

Toujours d’après FM, des discussions auraient déjà eu lieu entre le Paris Saint-Germain et Liverpool afin d’évoquer les contours d’un éventuel transfert. Aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux clubs, mais le dossier est désormais ouvert. Plusieurs éléments pourraient encore faire évoluer la situation, notamment le marché des ailiers en Europe. L’offensive du Real Madrid pour Yan Diomandé, attaquant de Leipzig également suivi par le PSG, aurait notamment changé la dynamique du mercato parisien.

Le PSG va désormais devoir gérer un dossier sensible. Après avoir construit une partie de son projet autour de jeunes talents offensifs, le club parisien risque de perdre l’un de ses joueurs les plus prometteurs. De son côté, Barcola se retrouve au centre d’un véritable bras de fer entre ambition personnelle et avenir parisien. Les prochaines semaines pourraient être décisives pour déterminer si l’ailier français poursuivra son aventure au Parc des Princes ou découvrira la Premier League.