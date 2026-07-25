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FRANCE

PSG : nouveau renfort inattendu en défense pour Luis Enrique ! 

Par Bastien Aubert - 25 Juil 2026, 20:30
Luis Enrique (PSG)

Le jeune défenseur central Dimitri Lucea (19 ans) est attendu  à la reprise avec le groupe de Luis Enrique.

Le PSG pourrait bien tenir l’un de ses prochains défenseurs centraux… en interne. À seulement 19 ans, Dimitri Lucea va bénéficier d’une belle opportunité cet été. 

Lucea, futur taulier du PSG ?

Selon Le Parisien, le jeune défenseur est attendu à la reprise avec le groupe professionnel dirigé par Luis Enrique, une preuve de la confiance que lui accorde le technicien espagnol. Le défenseur formé au PSG aura ainsi l’occasion de convaincre durant la préparation estivale et de montrer qu’il peut intégrer durablement la rotation parisienne.

Cette promotion intervient dans un contexte particulier. L’avenir de Marquinhos reste incertain alors que le capitaine parisien continue d’alimenter les rumeurs de départ durant ce mercato estival. Si le Brésilien venait à quitter le club, Luis Enrique pourrait rapidement manquer de solutions dans l’axe de sa défense.

Luis Enrique parie sur l’avenir 

Le coach espagnol semble donc vouloir anticiper en observant de près les meilleurs éléments du centre de formation. Dimitri Lucea figure parmi les profils les plus prometteurs à son poste et cette préparation avec l’équipe première représente une étape importante dans sa progression au PSG.

Reste désormais au jeune défenseur de saisir sa chance. Une bonne préparation pourrait lui permettre de gagner une place dans la hiérarchie parisienne et de devenir une véritable option pour Luis Enrique au cours de la saison.

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