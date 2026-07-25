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Stade Rennais Mercato : pluie de bonnes nouvelles dans le dossier Cresswell ! 

Par Bastien Aubert - 25 Juil 2026, 21:30
Charlie Cresswell sous les couleurs de Toulouse
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Désireux de recruter Charlie Cresswell (23 ans) au mercato, le Stade Rennais pourrait voir Crystal Palace abandonner le dossier plus vite que prévu.

Charlie Cresswell est très convoité au mercato. Cet été, le Stade Rennais et Crystal Palace ont tenté de négocier avec Toulouse pour recruter le défenseur central anglais de 23 ans). Pour l’instant, sans réussite.  Ce manque de réussite a mis le club anglais sur une aitre piste : Crislain Matsima.

Crystal Palace a lâché Cresswell

Augsbourg a repoussé une première offre estimée à 20 millions d’euros pour son défenseur central, jugeant cette proposition insuffisante. Florian Plettenberg ajoute que le club londonien reste déterminé à boucler l’opération. Les dirigeants des Eagles préparent déjà une nouvelle offre, plus élevée, afin de convaincre le FC Augsbourg de laisser partir le joueur dès cet été. De son côté, Matsima a déjà trouvé un accord total avec Crystal Palace. Le défenseur de 24 ans souhaite relever le défi de la Premier League, où il est attendu pour prendre la succession de Maxence Lacroix, en partance pour Chelsea.

Un dossier toujours actif au Stade Rennais !

En attendant, Fabrizio Romano a fait savoir que Raphael Le Guen a accepté de rejoindre Crystal Palace en provenance de Stade Brest en tant que nouveau défenseur central. Cette arrivée semble donc boucler un horizon anglais à Cresswell, d’autant que la piste est toujours « active » du côté du Stade Rennais, d’après l’insider Jonathan. Rien ne sera gagné avec le Téfécé, dur en affaires, mais les nouvelles ne sont pas si mauvaises ce samedi. 

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