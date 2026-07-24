OM, Stade Rennais Mercato : nouveau rebondissement pour Terrier à Marseille !

Courtisé par le Stade Rennais et l’OM, Martin Terrier (Bayer Leverkusen) n’aurait jamais fait le premier pas vers le club phocéen.

Après deux saisons compliquées en Allemagne sous les couleurs du Bayer Leverkusen, Martin Terrier pourrait faire son retour en Ligue 1 cet été afin de relancer sa carrière. L’attaquant français serait notamment sur les tablettes du Stade Rennais, son ancien club, mais aussi de l’Olympique de Marseille.

Terrier ne se serait jamais proposé à l’OM

Alors que l’intérêt du club phocéen pour l’ancien Rennais serait bien réel, Bruno Genesio, qui a déjà dirigé Martin Terrier à l’Olympique Lyonnais puis au Stade Rennais, appréciant particulièrement son profil, le joueur de 29 ans ne se serait jamais proposé à l’OM, contrairement à ce qu’avait affirmé Le Phocéen. C’est ce qu’a assuré ce jeudi Mohamed Toubache-Ter sur X. « Contrairement à ce qui s’est raconté, Martin Terrier ne s’est jamais proposé à Marseille », a indiqué l’insider sur le réseau social.

Cette mise au point ne remettrait toutefois pas en cause l’intérêt marseillais pour l’ancien Lyonnais. Le dossier resterait à suivre dans les prochains jours, alors que le Stade Rennais tenterait également de convaincre Martin Terrier de retrouver la Bretagne.